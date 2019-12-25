2019-12-25T09:48:34+03:00
Происшествия

Маршрутка и автобус столкнулись в центре Иркутска: пострадал один пассажир

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Маршрутка и автобус столкнулись в центре Иркутска: пострадал один пассажир. Фото: "Инцидент Иркутск"Маршрутка и автобус столкнулись в центре Иркутска: пострадал один пассажир. Фото: "Инцидент Иркутск"
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ДТП с участием сразу двух автомобилей общественного транспорта произошло днем, 25 декабря в самом центре Иркутска. На перекрестке улиц Ленина и Дзержинского столкнулись маршрутка №417 и автобус ПАЗ №65. На снимках, которые публикуют в соцсетях очевидцы, проезжающие мимо аварии, видно, что на место уже прибыла скорая помощь.

- В этом ДТП пострадала пассажирка маршрутного такси №417, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Ее госпитализировали.

В аварии пострадал один пассажир. Фото: "Инцидент Иркутск"

В аварии пострадал один пассажир. Фото: "Инцидент Иркутск"

Кто стал виновником столкновения, сейчас на месте выясняют полицейские. Известно, что ПАЗик поворачивал с улицы Ленина на Дзержинского. По предварительной версии, оба водителя ехали на зеленый сигнал светофора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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