СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-25T09:48:34+03:00

Маршрутка и автобус столкнулись в центре Иркутска: пострадал один пассажир. Фото: "Инцидент Иркутск"

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ДТП с участием сразу двух автомобилей общественного транспорта произошло днем, 25 декабря в самом центре Иркутска. На перекрестке улиц Ленина и Дзержинского столкнулись маршрутка №417 и автобус ПАЗ №65. На снимках, которые публикуют в соцсетях очевидцы, проезжающие мимо аварии, видно, что на место уже прибыла скорая помощь.

- В этом ДТП пострадала пассажирка маршрутного такси №417, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Ее госпитализировали.

В аварии пострадал один пассажир. Фото: "Инцидент Иркутск"

Кто стал виновником столкновения, сейчас на месте выясняют полицейские. Известно, что ПАЗик поворачивал с улицы Ленина на Дзержинского. По предварительной версии, оба водителя ехали на зеленый сигнал светофора.

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ИСТОЧНИК KP.RU