Итоги - 2019 в дорожном хозяйстве Иркутской области: старт строительства дороги в обход Усолья-Сибирского

Новые дороги строились в 2019 году, ремонтировались и старые. Так, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За год отремонтировано 306 км региональных автомобильных дорог и дорог в городских агломерациях, устранено 32 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Общая стоимость работ составила 8,29 млрд руб. Среди важных объектов - дорога на подъезде к поселку Патроны в Иркутском районе, дороги в Иркутске по бульвару Рябикова, улицы Авиастроителей и Аэрофлотская и другие.

Магистраль в обход Усолья-Сибирского

К строительству трассы в обход Усолья-Сибирского приступили в сентябре 2019 года. Работы планируют завершить к октябрю 2024-го. Всего построят 42,7 км нового участка трассы Р-255. Дорога будет четырехполосной, с шестью транспортными развязками, в том числе и двухуровневыми. Над трассой Р-255 возведут пять путепроводов, над реками - пять мостов. Вот такой масштаб! Все по современным технологиям и требованиям. Так, два надземных пешеходных перехода оборудуют подъемниками для маломобильных граждан. Конечно, проведут освещение, сделают разделительное барьерное ограждение, шумозащитные экраны.

В результате трасса Р-255 обеспечит зеленый коридор для транзитного транспорта, ведь сейчас через Усолье-Сибирское и Тельму в сутки проходит около 20 тысяч машин, что выше положенной нормы.

«Вилюй» после капремонта

Федеральные дорожники ввели в эксплуатацию 23,6 км трассы А-331 «Вилюй» в районе Усть-Кута. Почти 3 км обновленного участка проходит в пределах жилой застройки, остальные - более 20 км - по лесу. На отметке 577 км расположена кольцевая развязка, на 563-м километре - путепровод через железную дорогу. Обход Усть-Кута - объект немалый. В 2018-м отремонтировали 9 км трассы, в этом году - 14 км. Новая двухполосная дорога отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения и выполнена с применением современных технологий. Ее особенность - большое количество крутых поворотов, подъемов и спусков.

Серпантина не будет

Еще один глобальный проект дорожников - трасса Р-258 «Байкал» в районе Култука - ее еще называют серпантином. Участок федеральной трассы Иркутск - Улан-Удэ - Чита от 30-го до 100-го километра проходит по горной местности, перепад высот доходит до 500 метров. Здесь множество крутых поворотов, затяжных подъемов и спусков.

Ежедневно по трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области проносится до пяти тысяч автомобилей, в том числе большое количество груженых фур. Увы, часто происходят серьезные аварии.

Весной 2018 года здесь начали глобальную реконструкцию. Сотый взрыв в 2019-м позволил подвести промежуточные итоги. В этом году планируется завершить отсыпку земляного полотна и приступить к началу устройства дорожной одежды.

Новый участок автодороги станет короче на 3 км и составит 9,7 км. Его строят двухполосным с дополнительной полосой на подъем. Ликвидируют радиусы поворотов, уклоны. Также проект включает строительство двух площадок отдыха для водителей. К сентябрю 2020 года обход опасного серпантина планируется сдать в эксплуатацию.