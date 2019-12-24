Где лучше лечить зубы ребенку - в платной или бесплатной стоматологии Иркутска

Если у вас есть дети, вопрос выбора стоматологической клиники для ребенка рано или поздно встает перед вами во всей своей остроте. Таких клиник в Иркутске множество - от крупных платных центров, предлагающих сервис на уровне мировых стандартов, до скромных кабинетов в обычных детских поликлиниках. Выбрать оптимальный вариант - задача нелегкая, ведь собственный опыт подсказывает, что качество лечения в разных местах может различаться в разы.

Для ребенка особенно важно выбрать качественную детскую стоматологию Иркутск. Хотя бы потому, что полученный в детстве негатив, связанный с посещением зубного врача, будет сопровождать его в течение всей взрослой жизни. Вам доводилось встречать взрослых умных людей, у которых зубы в плачевном состоянии? Как правило, это те, кто в детстве был сильно напуган стоматологом.

Фото: архив компании

Реалии таковы, что бесплатная детская стоматология на сегодняшний день предлагает своим пациентам только необходимый минимум. Конечно, и в муниципальной клинике могут работать опытные и профессиональные врачи, внимательно относящиеся к своим юным пациентам. Жаль только, что время на прием одного ребенка строго ограничено, а ассортимент используемых пломбировочных материалов оставляет желать лучшего. Как правило, в бесплатных клиниках не ставят композитных пломб, только цемент! А уж современных методов восстановления эмали тем более не используют - там просто нет такого оборудования.

Что же касается предлагаемой анестезии - в бесплатных клиниках ребенок получит лишь укол лидокаина в десну, сам по себе весьма болезненный. И последующее, даже самое простое, лечение будет, мягко говоря, весьма чувствительным. Впервые попавший к стоматологу ребенок неизбежно испытает стресс - и в следующий раз на слова "идем лечить зубки" отреагирует горькими слезами.

Фото: архив компании

Так что если вам не безразличны чувства вашего малыша (и его здоровье!), стоит задуматься о стоматологии платной. Платной - не значит недоступной! Стоимость качественного стоматологического лечения в семейной стоматологии Кристалл вполне доступна обычной городской семье. Однако качество этого лечения полностью устраивает пациентов Кристалла, недаром сюда приходят лечить зубы целыми семьями.

К услугам маленьких и взрослых пациентов клиники - весь спектр возможностей современной стоматологии. Лучшие пломбировочные материалы, безопасная и действенная анестезия, седация зубов все возможные профилактические мероприятия, помогающие сохранить зубы здоровыми и избежать самой необходимости ставить пломбы - все это норма для Кристалла. И что особенно важно для детей: в клинике максимально ответственно подходят к лечению и сохранению молочных зубов.

Пословицу "скупой платит дважды" помните? К экономии на качественном стоматологическом лечении она подходит как нельзя лучше. Действительно, в погоне за тотальной экономией можно, к примеру, не водить ребенка лечить молочные зубы. Зачем их лечить, выпадут все равно - знакомые рассуждения, правда?

Фото: архив компании

Стоматологи Кристалла всегда объясняют родителям, что здоровье молочных зубов напрямую определяет здоровье постоянных. А преждевременное выпадение молочного зуба влечет за собой искривление зубного ряда и нарушения прикуса. Если вы не хотите тратить немалые средства на выправление прикуса у подростка, позаботьтесь о хорошем состоянии молочных зубов вашего дошкольника! Специалисты Кристалла используют специальные методы, помогающие правильному формированию прикуса - нужно только вовремя обратиться к ним за помощью.

И конечно, в Кристалле детская стоматология Иркутск вы будете избавлены от очередей и томительного ожидания приема. Удобное расписание, масса интересного для малышей и ребят постарше, внимательное и доброжелательное отношение врачей и персонала - это повседневная норма клиники, маленьким пациентам и их родителям здесь удобно и комфортно.

Выбирая врача и клинику, мы вынуждены оценивать массу факторов. Однако в конечном итоге выбираем сердцем. Родители, выбравшие для своих детей Кристалл, уверены - завтра все изменится к лучшему.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

На правах рекламы.