Итоги - 2019 в культуре Иркутской области: в топе-10 регионов-лидеров

Более двух тысяч мероприятий пройдет в учреждениях культуры Иркутской области, приуроченных празднованию Нового 2020 года. Ну а мы вспомним год минувший. Какие значимые события в области культуры произошли в Приангарье в 2019-м.

Год театра

В Иркутской области, как и во всей стране, 2019-й прошел под знаком Года театра. «Театральное Приангарье», «Иркутск, Театр + Апрель», «Байкальский талисман», «Театральная весна на БАМе», а также широко известные Фестиваль русской оперы, XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова… - это далеко не весь список событий, которые провели в нынешнем году.

Один из самых запоминающихся - фестиваль русской оперы. Он впервые прошел в Иркутске, причем на необычной площадке - под открытым небом на берегу Ангары, в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Зрители увидели премьеру оперы «Золотой петушок», созданную Николаем Римским-Корсаковым по мотивам сказки Александра Пушкина, а также оперу «Царская невеста» и гала-концерт, во время которого были исполнены знаменитые арии.

В топе-10 регионов-лидеров

Да, именно так: Приангарье в лучших по развитию культуры! Критериев, почему регион вошел в десятку, много, но решающим фактором стало то, что объем строительства объектов культуры действительно огромен. В 2019-м строили или капитально ремонтировали 44 здания: современные модельные библиотеки, дома культуры, школы искусств…

Например, в Саянске теперь самая большая в Приангарье школа искусств. Здесь дети занимаются по трем направлениям: художественное, музыкальное, хореографическое. В школе обучаются 933 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет и работают 43 педагога. Создание детской школы искусств подобного масштаба - уникальное явление не только для Иркутской области. Проекты такого формата, ориентированные на дополнительное образование детей, прежде в Сибири не осуществлялись.

Концертный зал на берегу Ангары

Наконец-то в Иркутске построят концертный зал! Рассчитанный на 1200 мест, он появится на берегу Ангары. В нем будут проходить фестивали, концерты классической академической музыки, симфонического оркестра и органа, а также показы оперных и балетных спектаклей. Предполагается, что в одном из залов, рассчитанном на 900 - 1000 мест, установят орган. Предусмотрен и второй зал - на 200 - 300 мест.

Площадка для строительства уже определена - это земельный участок на территории Чертугеевского полуострова в границах Иркутска и поселка Молодежного.

Кстати, для создания концертного зала приглашены лучшие мировые специалисты. Один из них - Ясухиса Тойота из Японии, ведущий эксперт в области акустического проектирования театрально-концертных залов. Он участвовал в создании Дома музыки в Хельсинки, Эльбской филармонии в Гамбурге, Концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Словом, старт грандиозному и такому долгожданному событию дан!

«Золотой витязь» и премия Правительства РФ

Черемховский драматический театр имен Владимира Гуркина получил бронзовую награду на ХVII Международном театральном форуме «Золотой витязь» в Москве. Награду актеры получили за спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Бронзовая постановка - первая работа молодого главного режиссера театра Дмитрия Акимова на черемховской сцене.

Пронзительная пьеса Александра Володина, несомненный талант режиссера, яркий актерский ансамбль, грамотно организованная работа производственных цехов и всей постановочной группы позволили Черемховскому драмтеатру добиться высокой награды, вызвать восторг у искушенной столичной публики и профессионального жюри.

Ну а Иркутский областной театр кукол «Аистенок» в 2019 году получил премию Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, которой был признан спектакль по пьесе А.В. Вампилова «Утиная охота. Сны Зилова».