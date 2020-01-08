2020-01-08T06:55:11+03:00
Дом. Семья

Продавали на суп: огромную черепаху спасли от убийства в Иркутске, но чуть не заморили голодом

Истощенное животное хотели выпустить в Ангару, но сжалились и сдали в зоогалерею [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Продавали на суп: огромную черепаху спасли от убийства в Иркутске, но чуть не заморили голодом. Фото: иркутская зоогалерея.Продавали на суп: огромную черепаху спасли от убийства в Иркутске, но чуть не заморили голодом. Фото: иркутская зоогалерея.
Изменить размер текста:

Огромная дальневосточная черепаха едва не угодила на чей-нибудь праздничный стол в Иркутске. Как рассказывает координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина, животное продавали на суп в одном из китайских магазинчиков, причем из целой ванны черепах выжила только одна. Три месяца назад ее купили за 6 тысяч рублей, но убивать ради деликатеса все же не стали. Видимо, сжалились.

- Изначально у сердобольных людей была идея отпустить пленника в Ангару, как они уже не раз поступали с крабами (!), но потом решили оставить питомца себе, - говорит Людмила Ивушкина. - Так и жил Супчик без воды и еды несколько месяцев. Они не знали, как правильно его содержать, он от всего отказывался, что неудивительно. Испугались, что погибнет, и сейчас он попал к нам. Худой, обезвоженный, травмированный, весьма вялый, но живой.

Черепаху будут выхаживать и заботиться о ней. Фото: иркутская зоогалерея.

Черепаху будут выхаживать и заботиться о ней. Фото: иркутская зоогалерея.

- Бедное животное. Люди-изверги, - негодуют сибиряки, обсуждая судьбу Супчика в соцсетях.

- Есть все, что шевелится - нормальная практика в азиатских странах,- отвечают в зоогалерее. - Но неожиданно было узнать, что в Иркутске это тоже есть. Как выяснилось, такие "деликатесы" есть в продаже не всегда, поставки "товара" бывают только к каким-то особым праздникам и знают о торговой точке исключительно "свои". Адрес нам так и не назвали.

Теперь Супчик живет в Доме природы и потихоньку приходит в себя после пережитых ужасов. Радуется подходящей еде и воде, также ему дают необходимые препараты. По словам специалистов, это крупный взрослый самец, который очень украсит экспозицию, когда, наконец, придет в форму.

Бедное животное истощено. Фото: иркутская зоогалерея.

Бедное животное истощено. Фото: иркутская зоогалерея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скажите, как его зовут: кличку Половинка дали собаке, пять лет живущей после гибели хозяина у трассы в Сибири

Дворнягу назвали так в честь деревни, в окрестностях которой она обитает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это просто ужас какой-то!»: зоозащитники отобрали у сибирячки пекинеса, пристроили в добрые руки, а потом потеряли на прогулке
Собака была на самовыгуле, на ней не было ни ошейника, ни поводка. Зооактивисты подумали, что пес – бродячий и попытались спасти его от жизни на морозе [давайте обсудим!]
Кавказская овчарка: характер хвостатого и описание породы
Сила, достоинство, благородство, ум, красота — вот далеко не полный перечень достоинств кавказской овчарки. Эти собаки прошли рядом с человеком сквозь тысячелетия, оставаясь его друзьями, но никогда не становясь слугами
Новости 24
Третий день не топят печь: зверски убитую семью нашли сибиряки в соседнем доме
83-летний пенсионер пропал в Шелеховском районе в Рождество
Гороскоп на 8 января от бурятских лам: надеваем обновки и устраиваем праздник
Иркутск попал в двадцатку городов с самыми высокими ценами на жилье
Пожар в переулке Пограничный Иркутска: 200 человек вышли сами, еще 31 эвакуировали
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев завел аккаунт в Инстаграм
Поймали за сигаретой: за курение на борту пассажира рейса "Екатеринбург -Иркутск" доставили в полицию
Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Осторожно, пиротехника: из 11 новогодних пожаров три произошли под Иркутском
Брать кредит или не брать: сибиряки стали меньше занимать в долг у банков
Мошенники в Интернете в Новый год не отдыхают: уже 7 жителей региона стали жертвами аферистов с начала года