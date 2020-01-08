Продавали на суп: огромную черепаху спасли от убийства в Иркутске, но чуть не заморили голодом

Огромная дальневосточная черепаха едва не угодила на чей-нибудь праздничный стол в Иркутске. Как рассказывает координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина, животное продавали на суп в одном из китайских магазинчиков, причем из целой ванны черепах выжила только одна. Три месяца назад ее купили за 6 тысяч рублей, но убивать ради деликатеса все же не стали. Видимо, сжалились.

- Изначально у сердобольных людей была идея отпустить пленника в Ангару, как они уже не раз поступали с крабами (!), но потом решили оставить питомца себе, - говорит Людмила Ивушкина. - Так и жил Супчик без воды и еды несколько месяцев. Они не знали, как правильно его содержать, он от всего отказывался, что неудивительно. Испугались, что погибнет, и сейчас он попал к нам. Худой, обезвоженный, травмированный, весьма вялый, но живой.

Черепаху будут выхаживать и заботиться о ней. Фото: иркутская зоогалерея.

- Бедное животное. Люди-изверги, - негодуют сибиряки, обсуждая судьбу Супчика в соцсетях.

- Есть все, что шевелится - нормальная практика в азиатских странах,- отвечают в зоогалерее. - Но неожиданно было узнать, что в Иркутске это тоже есть. Как выяснилось, такие "деликатесы" есть в продаже не всегда, поставки "товара" бывают только к каким-то особым праздникам и знают о торговой точке исключительно "свои". Адрес нам так и не назвали.

Теперь Супчик живет в Доме природы и потихоньку приходит в себя после пережитых ужасов. Радуется подходящей еде и воде, также ему дают необходимые препараты. По словам специалистов, это крупный взрослый самец, который очень украсит экспозицию, когда, наконец, придет в форму.

Бедное животное истощено. Фото: иркутская зоогалерея.

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