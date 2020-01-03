2020-01-03T12:08:07+03:00
Общество

Скажите, как его зовут: кличку Половинка дали собаке, пять лет живущей после гибели хозяина у трассы в Сибири

Дворнягу назвали так в честь деревни, в окрестностях которой она обитает [фото]
Мария ОСИПОВА
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Кличку Половинка дали собаке, пять лет живущей после гибели хозяина у трассы в Сибири. Фото "Инцидент | Иркутск"Кличку Половинка дали собаке, пять лет живущей после гибели хозяина у трассы в Сибири. Фото "Инцидент | Иркутск"
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Настоящим «сыном полка» дальнобойщиков и вахтовиков стала бездомная дворняга по кличке Половинка, которая уже пять лет живет возле трассы Бодайбо – Таксимо в Сибири. На днях такое имя собака получила от автомобилистов и пользователей соцсетей в честь деревни, в окрестностях которой она обитает. И хотя сначала пса хотели назвать Бродягой, сообща выбрали все же более поэтичное имя.

История появления собаки на трассе в Иркутской области доподлинно не известна, но автомобилисты со всей России на заправках, в придорожных кафе и гостиницах передают ее из уст в уста. Пользователи соцсетей сообщают, что у дороги пес остался жить после того, как его хозяин якобы погиб в аварии. Дворнягу регулярно подкармливают неравнодушные дальнобойщики и проезжающие мимо водители. Одни оставляют четвероногому сухой корм, другие – балуют плюшками и булочками.

А накануне Нового года, аккурат за несколько часов до боя курантов, Половинка получила настоящий рождественский подарок – конуру, которую для нее построил неравнодушный водитель Евгений. Напомним, пост с фотографиями собаки и ее нового жилища сибиряк опубликовал в группе «Инцидент Иркутск». Он попросил подписчиков паблика не ломать будку.

Вот такую конуру получила Половинка в канун Нового года. Фото "Инцидент | Иркутск"

Вот такую конуру получила Половинка в канун Нового года. Фото "Инцидент | Иркутск"

И автомобилисты прислушались. Как сообщают водители, проезжающие по трассе Бодайбо – Таксимо, будку никто не трогает, а песика подкармливают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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