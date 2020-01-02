Кот намертво примерз к снегу: животное облили химикатами и бросили погибать на морозе
Увы, после Нового года соцсети пестрят грустными сообщениями. То любимая собака пропала на прогулке в праздничную ночь, то кот убежал, испугавшись громких салютов... Вот и рыжий пушистик из Иркутска натерпелся страхов, едва не погибнув на оживленной дороге. Видимо, во время всеобщего веселья домашний кот шмыгнул в открытые двери и оказался на улице на Синюшиной горе. Там он попал в передрягу.
Хвост и лапы бедняге облили непонятной черной и клейкой жидкостью. Кто и зачем - неизвестно. А потом питомца так и оставили на улице, замерзать насмерть. Из-за жидких химикатов малыш прилип к заснеженной земле. Вырваться не мог - уж очень крепко примерз. Намертво.
Иркутяне заметили котика, когда он уже смирился со страшной судьбой, и даже не пытался вырваться из снежного плена. Лежал спокойно, видимо, был готов погибнуть от холода... Да и уличные псы в любой момент могли наброситься на него и разорвать. Но добрые люди вовремя спасли хвостатого.
- Откопали, отковыряли. Его била крупная дрожь, - пишут сибиряки, выручившие кота, в аккаунте koto_spas_irkutsk в Инстаграме. - В машине сидел на коленях, не истерил, мурлыкал. Кот кастрированый, спокойный и ласковый. Не пытается убежать.
- Бедный малыш... Спасибо вам! - пишут растроганные иркутяне в комментариях к фотографии питомца. - Как же коту повезло с вами.
Теперь, когда пушистик спасен от верной смерти на морозе, обязательно нужно найти ему хозяев - старых или новых. Тех, кто полюбит и не позволит бродить по улицам в одиночку.
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ИСТОЧНИК KP.RU