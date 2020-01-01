Собаке, 5 лет живущей у трассы после гибели хозяина подарили новую будку
Настоящий новогодний подарок неожиданно для себя получила обычная бродячая собака из Иркутской области. 31 декабря, прямо за несколько часов до боя курантов, дворняге, живущей недалеко от трассы Бодайбо-Таксимо, в районе села Половинка, привезли новенькую только что сколоченную будку. Пост с фотографиями собаки и ее нового жилища в группе «Инцидент Иркутск» выложил сибиряк, который и сделал псу такой подарок. Правда, сам неравнодушный местный житель предпочел остаться неизвестным.
- Я привез будку для собаки, которая там живет 5 лет уже на улице, - подписал снимки автор поста. - Прошу не ломайте ее, оставайтесь людьми!
Так выглядит новое жилище песика. Фото: "Инцидент Иркутск".
Помимо нового дома, мужчина подарил дворняге пачку собачьего корма. Будку и коробку для еды, он установил прямо рядом с дорогой. Судя по всему, чтобы проезжающие мимо автомобилисты смогли останавливаться, и подсыпать корм собачке.
За новогоднюю ночь пост собрал более 6 тысяч просмотров, сотни лайков, и десятки хвалебных комментариев.
- Молодец автор, доброе дело сделал собаке на Новый год, надеемся, что все будет хорошо, с ней и ее домиком, - пишут жители Приангарья.
Дворняга уже обживает свой новый дом. Фото: "Инцидент Иркутск".
И хотя всю историю живущей у трассы дворняги, и ее кличку, автор не рассказал, в комментариях один из подписчиков сообщил, что у дороги пес остался жить после того, как его хозяин якобы погиб в аварии. С тех пор верную собаку подкармливают вахтовики и случайные водители. Заберет ли кто-то из них пса, пока неизвестно, но ясно одно – гибель на 30-40-градусном морозе, который в этом районе Приангарья не редкость, бродяжке теперь точно не грозит.
Фото: "Инцидент Иркутск".
Теперь собака точно не замерзнет у трассы. Фото: "Инцидент Иркутск".
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ИСТОЧНИК KP.RU