2019-12-31T16:21:14+03:00
Общество

В 35-градусный мороз сломалась машина: замерзающую на трассе семью с 1,5-годовалым ребенком спасли полицейские из Братска

Инспекторы ГИБДД случайно проезжали мимо
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В 35-градусный мороз сломалась машина: замерзающую на трассе семью с 1,5-годовалым ребенком спасли полицейские из Братска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.В 35-градусный мороз сломалась машина: замерзающую на трассе семью с 1,5-годовалым ребенком спасли полицейские из Братска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Припаркованный на обочине автомобиль Тойота Королла, стекла которого так замерзли, что невозможно было разглядеть, есть ли кто-то внутри, два экипажа ГИБДД заметили, когда патрулировали заснеженную трассу Братск-Чуна. Инспекторы Андрей Сонин, Николай Сысолятин, Андрей Маркатюк и Виктор Пешков тут же остановились, и выбежавший к ним навстречу водитель Тойоты рассказал, что в салоне замерзает его семья – жена и 1,5 годовалый малыш.

Оказалось, что остановившись у обочины, и заглушив мотор, глава семейства из Ангарска просто не смог завезти его вновь из-за 35-градусного мороза, который обрушился на Братск в этот день. Полицейские пересадили женщину с ребенком в свой автомобиль, а затем, помогли мужчине отбуксировать его машину до автосервиса в Вихоревке, расположенного в 40 километрах от места происшествия. Спустя пару часов, семья на отремонтированный машине продолжила свой путь до Ангарска. Доехав до дома, пара зашла в соцсети, чтобы отблагодарить инспекторов.

- Мужчина с женщиной отметили, что без помощи полицейских, они могли погибнуть, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Кроме того, семья пожелала сотрудникам Госавтоинспекции успехов в работе и поздравила с наступающим Новым годом.

Напомним, подобный случай на прошлой неделе произошел в том же Братске. На трассе «Вилюй», инспекторы ГИБДД спасли замерзающего водителя «Chevrolet NIVA». Оказалось, что еще накануне вечером, его машина заглохла. Друзья отправились за помощью, но так и не вернулись, а мужчина остался с морозом один на один (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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