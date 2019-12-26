2019-12-26T12:56:16+03:00
Происшествия

Ночь на морозе: водителя из Братска, которого бросили на трассе приятели, спасли полицейские

Сибиряк сидел и ждал помощи в промерзшем автомобиле [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На фото: прапорщик полиции Андрей Осокин, младший лейтенант Владимир Дягилев; старший лейтенант Дмитрий Сергеев. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.На фото: прапорщик полиции Андрей Осокин, младший лейтенант Владимир Дягилев; старший лейтенант Дмитрий Сергеев. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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О том, что на трассе «Вилюй», в 70 км от Братска вот уже несколько часов стоит бесхозный автомобиль «Chevrolet NIVA», в отдел полиции стали сообщать случайные автомобилисты. Для проверки на место отправили дежуривший экипаж. Когда инспекторы Дмитрий Сергеев, Владимир Дягилев и Андрей Осокин приехали туда, то увидели припаркованную на обочине Ниву, стекла которой так замерзли, что невозможно было разглядеть есть ли кто-то внутри. В эту же секунду, в машине со скрипом открылась дверь, и из салона выбрался мужчина. Он так замерз, что даже не мог двигать руками.

В этой машине замерзал братчанин. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

В этой машине замерзал братчанин. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские посадили водителя в служебную машину и включили печку. Затем они отвезли его в ближайший поселок, где завели в кафе и напоили горячим чаем. Отогревшись, тот рассказал инспекторам историю, которая с ним приключилась. Оказалось, что еще накануне вечером он с друзьями возвращался в поселок Ключи-Булак, но его Нива заглохла на трассе. Приятели отправились в ночь за помощью, но так и не вернулись. Владелец машины пытался поймать попутку, но никто из проезжающих мимо водителей не остановился. Оставшись один на один с морозом на безлюдной дороге, сибиряк грелся, как мог, но к утру практически уже не чувствовал рук и ног. В этот момент и подъехали полицейские.

- Дмитрий, Владимир, и Андрей предложили мужчине доставить его в поселковую больницу для осмотра, но тот отказался, сообщив, что достаточно согрелся и чувствует себя нормально, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

После этого, братчанин поблагодарил инспекторов за помощь и отправился выручать из ледяного плена свою машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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