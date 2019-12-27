17-летний официант, получив ожоги, спас коллегу при взрыве

Осколки мелкого стекла, выбитые окна и двери, окровавленные люди…

Такую картину увидели жители Улан-Удэ, которые ранним утром, 26 октября проходили мимо кафе на улице Ленина. От грохота, который раздался в заведении в 08.40 часов, с кроватей повыскакивали жители всех близлежайших домов. В заведении, как позже выяснилось, взорвался газовый баллон. В тот момент в помещении находились 12 человек - официанты, повара и менеджеры. Они готовились приему посетителей. Никто не погиб, но пострадали все до единого.

Так выглядела улица рядом с кафе, где произошел взрыв. Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Одним из тех, кто получил самые серьезные травмы, оказался 17-летний официант Вадим Шелкунов. То, что парень в тяжелом состоянии, с ожогами и оскольчатыми ранениями отправлен в реанимацию после ЧП, сообщалось в короткой сводке минздрава. А то, что парень настоящий герой, стало известно только сейчас. Он спас жизнь повару заведения!

- Сын пошел работать в это кафе, так как летом у него не получилось поступить в медицинский колледж, не хватило всего одного балла, - рассказывает "КП-Иркутск" мама Вадима Елена Шелкунова. – В другие институты идти не планировал. Раньше мечтал стать военным, а в старших классах сказал: «Хочу помогать людям, и поднимать наше здравоохранение». Даже специальность выбрал – гематолог.

Не став студентом, Вадим решил: будет пробовать на будущий год. А чтобы не сидеть на шее у матери, и заодно заработать на учебу, Вадим устроился на работу. Сам нашел в объявлениях вакансию официанта в кафе в центре города, получил согласие от мамы, прошел обучение. Официально подростка устроили всего за три недели до взрыва. Так как Вадим еще несовершеннолетний, в день он работал по 5-6 часов. Такой график позволял и на карманные расходы заработать, и учебники по биологии штудировать в свободное время.

В кафе повылетали окна и двери. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В то субботнее утро Вадим уехал на работу в 07.30 утра. Уже через час на телефон Елены поступил тревожный звонок. – «Ваш сын тяжело ранен при взрыве».

- Мы готовились встречать первых посетителей, когда в мойке взорвался этот баллон, - рассказывает Вадим. - Я как раз стоял в коридоре, в нескольких метрах от него. Накрыло волной, я упал, и как позже оказалось, на мгновенье потерял сознание. А когда очнулся, пошел к выходу, но увидел, что недалеко без движения лежит тетя Женя – наша повар. Я остановился, помог ей подняться, говорю: «Быстрее, нужно выходить отсюда!». Она встала, облокотилась на меня и мы выбрались.

То, что сам сильно ранен, Вадим не заметил...

- Сын получил ожоги 15% тела, - продолжает Елена Шекунова. - Больше всего пострадали руки и кисти - ожоги 3 степени, лицо, шея, живот и ноги – 1, 2 степени. Кроме того, пострадали нос и роговицы глаз, произошла частичная потеря зрения. В реанимации сын провел три дня, затем еще две недели пролежал в больнице.

Руководство кафе, по словам Елены, сразу после ЧП пошло навстречу пострадавшим, и пообещало помогать им финансово во время лечения. Когда уланудэнские врачи посоветовали Вадиму после выписки отправиться в ожоговый центр в Омске, где от производственных травм восстанавливаются пострадавшие со всей страны, парню полностью оплатили проезд. Там подросток провел ровно месяц.

- Никакие прогнозы врачи пока не дают, - говорит Елена. – Но после нового года лечение продолжится. Да, у сына растет новая ткань на коже, но она сразу лопается, необходимы мази. Возможно, потребуется коррекция зрения. Ну и конечно, Вадиму нужна помощь психолога. После этой истории он немного замкнулся в себе. Сначала рассказывал о произошедшем, а теперь вспоминать не хочет. Поблагодарила ли его женщина, которую он спас? Нет, пока не звонила. Она также получила ожоги 35% тела. До сих пор лечится.

Вадим мечтает стать врачом. Фото: предоставлено Еленой Шелкуновой

Еще когда Вадим лежал в больнице, его навестила уполномоченный по правам ребенка Бурятии Татьяна Вежевич. Услышав рассказ парня, омбудсмен обратилась в МЧС региона, чтобы смелого мальчишку наградили.

- Вадим очень скромный юноша, - рассказывает «Комсомолке» Татьяна Вежевич. – Несмотря на это, в чрезвычайной ситуации он не испугался, а наоборот, проявил смелость, отвагу и самоотверженность. Если бы не он, женщина могла погибнуть. Документы на поощрение его почетной грамотой уже ушли в МЧС России.

Сам же Вадим сейчас каждую свободную минуту старается уделять учебе. При возможности садится за учебники по биологии и химии. Мечта стать врачом никуда не делась.

- Уже подал документы на новую сдачу ЕГЭ, - заключает парень. – Поступать буду в медицинский. Но с городом пока не определился. Может, останусь в Улан-Удэ, а может, уеду в Краснодар.

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