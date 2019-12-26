Битва за конфеты: из-за лакомств дети едва не разорвали Деда Мороза на новогодней елке в Улан-Удэ

Актеру, игравшему Деда Мороза на новогодней елке в Русском драматическом театре в Улан-Удэ, пришлось спасаться бегством после утренника. В фойе театра главный символ Нового года и самый желанный гость праздника решил порадовать всех детишек и раздать им сладкие подарки из своего волшебного мешка. Что начало происходить буквально через несколько секунд, после того, как дедушка присел и опустил руку за первым подарком, сняли на камеру очевидцы.

Деда Мороза тут же облепила вся ребятня, которая пришла в театр. Мальчишки и девчонки, в надежде получить конфеты из мешка, и начали расталкивать друг друга, чтобы быстрее подобраться к нему. Дошло до того, что самые проворные умудрились чуть ли не сесть на шею актеру.

- Подождите! – только и смог крикнуть он.

- Все, затоптали дедушку, - комментируют происходящее авторы ролика. – На это видео можно наложить музыку из зомби-апокалипсиса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="334" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/751819" frameborder="0"></iframe> Дети едва не разорвали Деда Мороза на новогодней елке в Улан-Удэ.Видео: паблик "ВЕСЬ УЛАН-УДЭ"

Добрый Дед Мороз, поняв, что просить кого-то рассказать стишок, чтобы получить гостинец, бесполезно, и покорно начал раздавать сладости в первые попавшиеся руки. После этого ребятишки зажали его настолько плотно, что оттащить их не могли даже подоспевшие родители. Тогда актер и понял, что если не вырвется из толпы, то его мешок, впрочем, как и костюм разорвут на части. Он все же сумел с трудом подняться, и поправляя костюм пошел в сторону, к счастью толпа преследовать его не стала.

- Да, ситуация неприятная, - прокомментировала инцидент в театре директор ГРДТ им.Н.А.Бестужева Наталья Светозарова. - К слову, это был не Дед Мороз, а участник интермедии – артист Александр Фатеев. Безусловно, после этого, мы усилим контроль над проведением новогоднего интерактивного представления у елочки, еще раз проинструктируем наших капельдинеров. Но, в то же время призываем родителей и педагогов помогать нам в организации детей. Все таки 640 ребят, которые посещают каждую елку, очень трудно координировать усилиями только билетеров-контролеров.

Также в руководстве театра отметили, что инцидинты, когда артистов дергают за костюмы, пинают, либо бросаются под ноги для фото, происходят почти каждый Новый год.

- А ведь у артиста с надетой на голову огромной головой обезьянки или мышки сужен обзор, - продолжает Наталья Светозарова. - Поэтому просим быть внимательнее к своим детям и объяснять правила поведения в театре перед посещением. Давайте относиться с уважением друг к другу, к своим одноклассникам, к артистам.