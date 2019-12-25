Чуть не остался без головы: шлагбаум пробил салон микроавтобуса, чудом не задев водителя

Второй день рождения теперь наверняка будет отмечать 25 декабря, 33-летний водитель микроавтобуса «Истана» из Улан-Удэ. Еще бы, ведь в этот день, мужчина чудом остался жив, и даже не пострадал в страшном ДТП в районе улиц Трактовая и 3-я Транспортная. Проезжая «Читинский переезд», лобовое стекло микроавтобуса, прошил упавший металлический шлагбаум, который словно нож сквозь масло прошел салон, как раз в районе водительского кресла, и каким-то чудом, не задев мужчину, вышел через пассажирское окно.

Водитель выжил благодаря тому, что успел вжаться в кресло. Фото: предоставлено Баиром АРТЫКОВЫМ.

- Родился в рубашке, - так комментируют спасение водителя микроавтобуса пользователи соцсетей, где опубликованы фотографии с места аварии.

Кстати, как рассказал сам счастливчик прибывшим на место аварийным комиссарам, механический шлагбаум, который как оказалось открывается не вверх, а в сторону, не задел мужчину, только потому, что перед ударом он успел вовремя вжаться в спинку сидения. А затормозить перед шлагбаумом, он якобы не успел из-за гололеда. После инцидента водитель еще долго не мог отойти от шока.

Фото: предоставлено Баиром АРТЫКОВЫМ.

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