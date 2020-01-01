В Черемхове двое полицейских спасли мужчину, которому стало плохо на улице

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:50:25+03:00

Участковые оказали ему первую помощь, помогли доставить в больницу и через соцсети нашли его родственников

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Прямо на автобусной остановке, на глазах прохожих стало плохо жителю Черемхова. То, как мужчина упал на асфальт и начал дрожать, заметили двое полицейских – майор Евгений Балабанов и участковый уполномоченный младший лейтенант Владимир Попов, которые патрулировали центральные улицы города.

Полицейские сразу вызвали скорую помощь, но видя, что мужчине трудно дышать, офицеры поняли, что до приезда медиков он может просто не дожить. Поэтому на месте оказали ему первую доврачебную помощь. Благодаря этому тот сумел дышать самостоятельно. Когда прибывшие врачи погрузили мужчину в карету скорой помощи, Евгений Балабанов и Владимир Попов сопроводили его до больницы.

- Уже там сотрудники в соцсетях нашли родственников мужчины, сообщили о случившемся, а когда пострадавшему стало лучше – отвезли его домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас жизни сибиряка ничего не угрожает. Он встретил Новый год на работе. Перед праздниками, его жена написала письмо руководителю регионального МВД, в котором поблагодарила полицейских за то, что в трудную минуту они оказались рядом и пришли на помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU