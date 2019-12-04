Кота "продали" вместе с домом: хозяева заперли старого Барсика в комнатах и уехали навсегда

Чудесный рыжий котик Барс совсем недавно жил в доме с любящими хозяевами. Спал, гулял по двору, ластился к людям. Мышей уже, видимо, не ловил - все-таки ему 11 лет, по кошачьим меркам это уже практически "пенсия". Барс был счастлив в уюте и тепле, пока хозяева не бросили его одного.

- Они подумали, что дом им больше не нужен, и продали его... вместе с котом! - рассказывают в частном приюте для кошек "Томасина", что в селе Хомутово в Иркутском районе. - Точнее, закрыли его в доме и ключики передали новому хозяину. Благо, что он вскоре решил проверить свои апартаменты, где и обнаружил Дедушку Барса.

Старый кот, и так опечаленный предательством любимых хозяев, новым владельцам дома тоже оказался не нужен. Почему - неизвестно. Но, к счастью, пушистого питомца не выбросили на улицу погибать от мороза и голода, а отдали в приют.

В окружении других кошек Барс перестал грустить - главное, что не в одиночестве! Да и к людям тянется со всей душой, в надежде, что его снова полюбят и заберут домой.

- Если вам запал в душу этот прекрасный, спокойный и уютный котик, скорее приезжайте! Он вас встретит с открытым сердцем и подарит море нежности и ласки, - улыбаются сотрудники приюта.

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