Лапка отрезана, весь в крови: бездомная кошка спасла котенка, попавшего под поезд в Шелеховском районе

- Мяу, мяу! - жалобно, но настойчиво кричала маленькая кошечка среди дач в Шелеховском районе. Можно было подумать, что бродяжка плачет от голода. Но нет. Иркутянин Игорь Садовский, отдыхающий на станции Летняя на своем участке, заметил, что хвостатая словно зовет за собой. Громко мяукнет, отбежит в сторону и оглядывается с умоляющим взглядом - идет ли человек следом? Он пошел. Кошка привела его прямиком к железной дороге.

Когда они подошли к путям, Игорь отпрянул от неожиданности и ужаса. На рельсах лежал… крохотный рыжий котенок с окровавленными лапками. Видимо, малыш хотел проскочить перед поездом, да не успел. Колеса состава отрезали ему заднюю лапку и сильно ранили переднюю. Мужчина осторожно забрал раненого кроху и повез в Иркутск, к ветеринарам.

Вот она, героиня, спасшая раненого котенка от смерти. Фото: Елена ВЕТРОВА.

- К сожалению, заднюю лапку не удалось спасти, но переднюю врачи собрали, спасибо им огромное, - рассказывает волонтер Елена Ветрова, которая вскоре подключилась к этой истории. - Оба котенка сначала поселились у Игоря. Девочку назвали Сима, мальчика - Гарри.

Рыжик восстановился после несчастья буквально за пару недель. Теперь он учится ловко передвигаться на трех лапках и радоваться жизни, забывая о перенесенном ужасе. Сима тоже оказалась веселой кошечкой, ласковой и смышленой.

- Кто заберет чудесных малышей к себе домой? - бросили волонтеры клич в интернете.

И для кошечки тут же нашлись новые, любящие хозяева. А вот ее братик-инвалид Гарри все-таки останется жить у Игоря. Хоть у него уже есть четыре кошки и две собаки, он решил и дальше сам заботиться о котенке, которого так бережно выхаживал. Будет ли кот скучать по сестричке, которая спасла ему жизнь? Конечно! Но поскольку Сима поселилась у знакомых иркутянина, наверняка, их будут привозить друг к другу в гости.

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