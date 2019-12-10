Перерезали горло и чуть не съели: в Иркутске собаку чудом выходили после издевательств

Издевательства над животными, увы, случай нередкий. Так, недавно прогремела история о том, как в Ангарске парень насмерть затоптал кошку. А несколько месяцев назад в Иркутске хотели съесть пса! Об этом подробно рассказывали сотрудники иркутского приюта для животных "Котобаки38" в своем аккаунте в соцсетях и выкладывали фото и видео тощей собаки с забинтованной шеей и тоской в глазах.

doghausirk38 Грету чудом выходили, несмотря на перерезанную шею.

- Перерезали горло малышке, несколько дней она скиталась по району и просила помощи, - писали работники приюта в интернете. - Все ее отпинывали и сторонились... Из последних сил она доползла до подъезда и легла там, запах ужасный... Гной, грязь, кровь... Ее щенков нашли мертвых... За что? Кому они помешали? Итог: поврежден пищевод, огромная рана...

Чуть позже волонтеры выяснили, что собаку, видимо, собирался съесть местный житель. Четвероногой повезло, она каким-то чудом сбежала на волю, но сама выжить на улице уже не смогла бы. Счет шел на часы. Хорошо, что неравнодушные люди ее подобрали и отвезли к ветеринарам.

doghausirk38 Теперь Грета здоровая, красивая и веселая, пока она живет в приюте.

Собаку назвали сначала Гретой, потом Агатой. Так за ней два имени и закрепились. На лечение Греты-Агаты собирали деньги всем Иркутском. Ветеринары поднимали ее на ноги несколько месяцев, с весны. Сначала зашили рану на шее, потом поставили дренаж, чтобы кормить пса хотя бы так.

- Наконец, ей разрешили грудку куриную с рисом, радует, что она кушает! - каждое улучшение радовало волонтеров. - Грета идет на поправку, но лечение еще будет долгое. Трубку-дренаж еще с шеи не сняли, швы обрабатывают каждые три часа. Когда первый раз мы с ней вышли гулять за пределы больницы, она с таким интересом все обнюхивала и даже воздух!

И вот сейчас Грету уже не узнать. Сильная, упитанная, здоровая! Резвится в приюте с другими четвероногими, да и к людям ластится, как будто и не бывало в ее жизни такой трагедии. Только вот ошейника боится - видимо, рана на шее все еще дает о себе знать.

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