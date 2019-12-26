Работа в Иркутске: топ-10 популярных вакансий 2019 года

Конечно, профессии учителей и врачей - всегда в цене. Хороших медиков и педагогов примут в любом учреждении с распростертыми объятиями. А какая еще работа в Иркутске в этом году пользовалась спросом? Аналитики HeadHunter изучили местный рынок труда и составили топ-10 популярных вакансий.

Итак, на первом месте – специалисты сферы продаж. Неудивительно, они сейчас нужны практически во всех компаниях! Далее в рейтинге - слесари, механики, энергетики, инженеры, то есть представители производственного труда. Вариантов работы десятки. Да и платят на таких должностях прилично - до 100 тысяч рублей. Ну а «бронзу» среди самых распространенных вакансий Иркутска поделили те, кто связаны с недвижимостью - строители и риелторы.

- Еще в нашем городе востребован рабочий персонал (грузчики, дворники, уборщики), водители и логисты, а также фармацевты, администраторы, специалисты по туризму и гостиничному бизнесу, айтишники, - рассказывают аналитики.

Спрос и предложение по работе в Иркутске, в принципе, совпадают. Многие сибиряки как раз хотят устроиться на должности в продажи, транспортно-логистической сфере, на производстве, ну или администраторами. На каждую вакансию – по шесть кандидатов. Это средний конкурс, то есть получить заветное место сложно, но вполне возможно.

- Выше всего конкуренция на госслужбу - 27 резюме на место, - говорят аналитики. - Студенты согласны на любую подработку - 12 человек метят на вакансию. Также многим интересна работа в Иркутске в сфере искусства и развлечений - 9 кандидатов на место. А еще сибиряки мечтают попасть в высший менеджмент - 8,6 резюме на вакансию, и в юриспруденцию - 6,8. Зато в консультировании, медицине, науке и образовании все наоборот. Кандидаты там нарасхват, на одно место претендует всего один или два человека.

В этом году, кстати, вакансий в Иркутске стало на 13% больше. Так что выбирать есть, из чего. Аналитики заметили и такую особенность - работодатели активнее всего искали сотрудников в январе, а сибиряки чаще всего пытались устроиться на новое место в разгар лета. Получается, что новую работу лучше искать зимой – тем, кто мечтает о переменах, можно взять это на заметку.

- Действительно, в этом году одновременно увеличилось число предложений и резюме, зарплаты тоже выросли, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter СФО Елана Таращук. - По данным аналитиков проекта «Банк данных заработных плат», вознаграждение повысилось на 3%, а у IT-специалистов - аж на 6,5% .

Ну а какие конкретно зарплаты в Иркутске? Те, кто в поиске работы, рассчитывают получать около 44,4 тысячи рублей на руки - достаточная сумма, чтобы хватало и на кредиты, и на жизнь, и еще оставалось на отпуск. И на деле они потом получают практически столько же, сколько и хотели - 42 тысячи рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вырос спрос на таксистов и курьеров

Таксисты и курьеры под Новый год – пожалуй, самые необходимые люди. И в супермаркет надо съездить, и привезти подарки да продукты. Причем не только домой, но и на корпоративы, а там партии покупок приличные. Без машины или доставки не обойтись. А водители накануне праздника без работы в Иркутске точно не останутся.

- К концу года таксисты в Иркутске стали нужнее в два раза, а курьеры – в 1,4 раза, - говорят эксперты «Авито». - Перед самой волшебной ночью в году водители такси могут неплохо подзаработать - 68 тысяч рублей в месяц, а курьеры - 36 тысяч рублей.

Больше всего таксисты получают в Москве - 84 тысячи рублей, в Казани - 82 тысячи и Екатеринбурге - 82 тысячи. Самые высокие зарплаты курьеров тоже в столице - 52 тысячи, а также в Ульяновске - 48 тысяч и столько же в Санкт-Петербурге.

КОНКРЕТНО

Какие сферы работы в Иркутске в приоритете

Продажи - 29%

Производство - 14%

Строительство, недвижимость - 11%

Рабочий персонал - 11%

Транспорт, логистика - 11%

Начало карьеры, студенты – 8%

Медицина, фармацевтика – 7%

Административный персонал – 7%

Туризм, гостиницы, рестораны – 6%

Информационные технологии – 6%