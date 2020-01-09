2020-01-09T12:59:52+03:00
Происшествия

Не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало: сибирячка избила врачей скорой помощи, которых вызвала для мужа

52-летняя женщина ударила одного медика в лицо, второго - в живот
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибирячка избила врачей скорой помощи, которых вызвала для мужа. Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии.Сибирячка избила врачей скорой помощи, которых вызвала для мужа. Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
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Вызов на дом для врачей скорой помощи в Улан-Удэ кончился дракой. Медики приехали по звонку местной жительницы, сообщившей, что у мужа поранено лицо. Но хозяйка встретила их крайне недружелюбно. Почему-то ей "не понравилось поведение" врачей. Скорее всего, дама была пьяной...

И вот она неожиданно ударила одну женщину из бригады скорой помощи в лицо, а другую - в живот. Фельдшер, конечно, не ожидала нападения, но быстро сообразила, что нужно нажать переносную кнопку тревожной сигнализации, вызвать подмогу.

- Спустя пару минут на место прибыла вневедомственная охрана, - рассказывают в Росгвардии по Бурятии. - 52-летняя сибирячка была доставлена в полицию. Свое поведение женщина объяснила так: "Не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене".

За избиение врачей буйной женщине, очевидно, придется ответить перед законом. В Росгвардии по Бурятии добавили, что тревожная кнопка не в первый раз выручает работников скорой помощи. Такое оборудование есть в 24 автомобилях скорой помощи в Улан-Удэ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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