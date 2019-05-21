2019-05-21T07:37:57+03:00
Происшествия

Замахнулся напильником: пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Иркутске

Следственный комитет проводит проверку
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Замахнулся напильником: пьяный пациент напал фельдшера скорой помощи в Иркутске.Замахнулся напильником: пьяный пациент напал фельдшера скорой помощи в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье произошло очередное нападение на врача. На этот раз от рук агрессивного пациента едва не пострадал фельдшер из Иркутска. Как сообщили в Следственном комитете, который уже выясняет подробности случившегося, медики приехали по вызову на улицу Трилиссера в Октрябрьском округе, чтобы забрать пациента в областную больницу. Это произошло вечером 20 мая.

- По предварительным данным, пьяный 68-летний мужчина замахнулся напильником на фельдшера, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Известно, что врач не пострадал.

Утихомирить дебошира удалось только с помощью прибывшего наряда полиции. После чего иркутянина все же отвезли в больницу. Следственный комитет начал доследственную проверку ЧП. Подробности выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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