Замахнулся напильником: пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Иркутске

В Приангарье произошло очередное нападение на врача. На этот раз от рук агрессивного пациента едва не пострадал фельдшер из Иркутска. Как сообщили в Следственном комитете, который уже выясняет подробности случившегося, медики приехали по вызову на улицу Трилиссера в Октрябрьском округе, чтобы забрать пациента в областную больницу. Это произошло вечером 20 мая.

- По предварительным данным, пьяный 68-летний мужчина замахнулся напильником на фельдшера, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Известно, что врач не пострадал.

Утихомирить дебошира удалось только с помощью прибывшего наряда полиции. После чего иркутянина все же отвезли в больницу. Следственный комитет начал доследственную проверку ЧП. Подробности выясняются.

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