Три дня лежал на морозе со сломанной лапой: бездомного пса переехали на автомобиле и бросили погибать

На днях в соцсетях в Иркутске появилось объявление о том, что между Первомайским и Университетским микрорайонами возле заправки лежит сбитая собака. Местные жители, заметив бедное животное, как смогли, позаботились о нем - подкармливали, укрывали. Но долго на морозе четвероногий не протянул бы - у него травмирована лапа, сам убежать в тепло и поискать еды пес не мог. Одна иркутянка твердо решила его спасти и за помощью обратилась в приют "Жизнь dog".

- Он три дня пролежал на морозе, сегодня нам позвонила женщина и попросила финансовой помощи, так как она пенсионерка, - рассказали в аккаунте приюта в Инстаграме. - Волчку сделали обследование, перевязку, назначили лечение. Мы очень просим вашей помощи! В ветеринарной клинике сказали, что нужно 2-3 дня понаблюдать за его состоянием. Если ничего не изменится, значит, будет назначена операция. Сейчас он находится на платной передержке в Иркутске с ветеринарным уходом. Мы оплатили только 7 дней, поэтому сбор на лечение и дальнейшую передержку открыт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/753728" frameborder="0"></iframe> Собаку, сбитую автомобилем, выхаживают в Иркутске..Видео: mv__38 в Инстаграме.

А еще у пса что-то с глазами - скорее всего, раны после драки с другими собаками.

- Волчок, малыш, поправляйся! Жалко его так, - комментируют иркутяне. - Спасибо, что не бросаете!

И надеются, что скоро у собаки появятся любящие хозяева.

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