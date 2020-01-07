Машина не завелась: в Рождество полицейские спасли от замерзания девушку и четверых детей

Вроде бы, это совершенно элементарно. Если автомобиль заглох и никак не заводится, а в салоне еще четверо детей, надо что-то делать. Например, вызвать такси - для себя и эвакуатор - для машины. Но в сложной ситуации верные действия приходят на ум не сразу.

-Шестого января около 21 часов вечера на улице Ленина инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Станислав Таров и Иван Ворон заметили автомобиль «Хонда Стрим», стоявший на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Дорожные полицейские остановились узнать причину неисправности транспортного средства. Молодая женщина за рулем иномарки пояснила, что уже продолжительное время безрезультатно пытается завести машину, а дети, находящиеся в салоне иномарки, стали замерзать.

Что делать? Вроде бы ничего, что касается непосредственной работы патрульной службы, не произошло. Проблемы с автомобилем - личное дело его водителя. Да и вообще, центр города. Но полицейские решили не оставлять автоледи в беде, тем более, с четырьмя детьми. Сотрудники Госавтоинспекции пересадили автолюбительницу и четверых юных пассажиров греться в салон служебного автомобиля и вызвали эвакуатор.

-Хотя на улице не было сильного мороза, все равно страшно остаться в вечернее время в сломанной машине с четырьмя детьми, - поблагодарила инспекторов за отзывчивость иркутянка . - Офицеры без промедления всех нас пересадили к себе, где мы согрелись, дождались эвакуатор и такси. Спасибо им за маленькое «Рождественское чудо!».