Сергей Зверев: "Такое впечатление, что завод по розливу воды в Култуке разобрали для вида"

- Я на Родине, на Байкале... Скоро весна, прилетят редкие краснокнижные птицы... Что делать с этим заводом??? Вся экосистема Таловских Болот нарушена... На людей, которые пытаются приблизиться к заводу - пофотографировать или узнать когда будут его сносить - охранники целенаправленно натравливают и выпускают злых собак и люди еле успевают убежать!!! P.S. Сделайте, пожалуйста репост!!!

Суперзвезда Сергей Зверев на Байкале занят деятельным блогерством. Он продолжает борьбу против завода по ро розливу байкальской воды в Култуке.

zverevsuperstar Сергей Зверев на Байкале выступил против завода по розливу воды

Напомним ситуацию. Еще весной прошлого года строительство предприятия сначала заморозили, а потом и вовсе прекратили и признали незаконным, оспорив результаты экологической экспертизы. Сама история оказалась очень скандальной. Против строительства поднялись жители нескольких регионов России. Свои подписи под петицией против поставили и знаменитости – в их числе телеведущая Елена Летучая и светская львица Виктория Боня. Натуральным образом под контроль взял ситуацию ставший народным блогером стилист и шоумен Сергей Зверев, который устроил одиночный пикет у стен Кремля в защиту озера. Король гламура, напомним, сам родом из поселка, где пытались возвести завод.

В Култуке по поводу завода была и делегация Государственной Думы. Законодатели решили, что уже построенные сооружения на территории завода следует демонтировать. По суду, предъявив иск к собственнику. Который и расположенные рядом болота должен рекультивировать.

Каждый понимает, что дело это крайне небыстрое. Но суперзвезда Сергей Зверев по этому случаю даже снял корону, и это не шутка. Король гламура регулярно наведывается в Култук и ведет репортажи в Инстаграме с места событий. Он приезжал проверить, как идут дела ( и просто отдохнуть на родине, конечно) и летом. И сейчас, в новогодние каникулы.

-Вы видите, что часть завода стоит целехонька и невредима, - возмущается он. - Такое впечатление, что его разобрали для вида. А основная часть стоит как надо, как создали, в хорошем состоянии. Обратите внимание, как нарушена экосистема Таловских болот!

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