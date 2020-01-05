2020-01-05T08:15:04+03:00
Происшествия

Стрелка, ранившего из оружия 6-летнего ребенка в новогоднюю ночь, ищет полиция

ЧП произошло в садоводстве "Светофор" в Иркутском районе [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Стрелка, ранившего из оружия 6-летнего ребенка в новогоднюю ночь, ищет полиция. Фото: предоставлено семьей ребенка.Стрелка, ранившего из оружия 6-летнего ребенка в новогоднюю ночь, ищет полиция. Фото: предоставлено семьей ребенка.
Изменить размер текста:

Полицейские продолжают разыскивать стрелка, который в новогоднюю ночь палил в воздух из оружия и ранил 6-летнего мальчонку в СНТ «Светофор» на Александровском тракте в Иркутском районе. Напомним, семья вместе с ребенком в полночь вышла на участок, чтобы посмотреть салют, и вдруг ребенок упал в сугроб и закричал: "В меня попали..." Родные были в шоке, ведь поблизости никто не запускал петард. А когда осмотрели малыша, обомлели - по его щеке прошла настоящая пуля!

Позже в соцсетях обсудили, что кто-то в той местности, на пригорке возле берега Ангары, спьяну "салютовал" из карабина в честь праздника. Той же версии придерживается дедушка мальчика. Видимо, одна пуля случайно упала сверху, чудом не убив ребенка... Рану на щеке ему зашили, а со стрелком теперь будут разбираться стражи порядка.

Вероятно, отсюда стрелял неизвестный. Фото: предоставлено семьей ребенка.

Вероятно, отсюда стрелял неизвестный. Фото: предоставлено семьей ребенка.

- Сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Ведется поиск владельца оружия. Пуля находится на исследовании у экспертов-криминалистов. Все, кто располагает информацией о личностях, причастных к инциденту, могут в любое время обратиться в полицию.

Предполагается, что стрелок - не из жителей СНТ "Светофор". У местных оружие уже проверили, никто из них под подозрение пока не попал.

Звонить можно по телефону 102 (с мобильного) или воспользоваться телефоном доверия ГУ МВД России по Иркутской области 21-68-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Черных лесорубов, спиливших лес на 250 тысяч рублей, поймали в Боханском районе
Таксист в Иркутске поверил лже-правоохранителю и перевел ему деньги
ДТП в Братском районе: один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении автомобилей
Гороскоп на 5 января от бурятских лам: устройте шопинг и романтический ужин
В Бурятии любитель подледной рыбалки вытащил из лунки ондатру
Накажут за снюс: 88 партий некурительной табачной смеси выявлено в магазинах Иркутской области
В Иркутской области изменился номер телефона для регистрации туристических групп
В Иркутске за три дня нового года произошло 40 автоаварий
В Усольском районе почти две недели разыскивают пропавшего мужчину
В Иркутской области на реке Ангара задержали браконьера
В новогоднюю ночь житель Бурятии задушил иркутянина шнуром от электроприбора
Погода 4 января в Иркутской области: потеплеет до +2 градусов
Самый большой школьный планетарий России, открытый в школе № 19 Иркутска, начал прием посетителей