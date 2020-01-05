Стрелка, ранившего из оружия 6-летнего ребенка в новогоднюю ночь, ищет полиция

Полицейские продолжают разыскивать стрелка, который в новогоднюю ночь палил в воздух из оружия и ранил 6-летнего мальчонку в СНТ «Светофор» на Александровском тракте в Иркутском районе. Напомним, семья вместе с ребенком в полночь вышла на участок, чтобы посмотреть салют, и вдруг ребенок упал в сугроб и закричал: "В меня попали..." Родные были в шоке, ведь поблизости никто не запускал петард. А когда осмотрели малыша, обомлели - по его щеке прошла настоящая пуля!

Позже в соцсетях обсудили, что кто-то в той местности, на пригорке возле берега Ангары, спьяну "салютовал" из карабина в честь праздника. Той же версии придерживается дедушка мальчика. Видимо, одна пуля случайно упала сверху, чудом не убив ребенка... Рану на щеке ему зашили, а со стрелком теперь будут разбираться стражи порядка.

Вероятно, отсюда стрелял неизвестный. Фото: предоставлено семьей ребенка.

- Сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Ведется поиск владельца оружия. Пуля находится на исследовании у экспертов-криминалистов. Все, кто располагает информацией о личностях, причастных к инциденту, могут в любое время обратиться в полицию.

Предполагается, что стрелок - не из жителей СНТ "Светофор". У местных оружие уже проверили, никто из них под подозрение пока не попал.

Звонить можно по телефону 102 (с мобильного) или воспользоваться телефоном доверия ГУ МВД России по Иркутской области 21-68-88.