2020-01-10T14:40:17+03:00
Происшествия

«Мы за ним не полезем»: турист из Москвы провалился под лед на Байкале и тонул, а друзья снимали это на камеру

Мужчина все же сумел выплыть самостоятельно [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Мы за ним не полезем»: турист из Москвы провалился под лед на Байкале и тонул, а друзья снимали это на камеру. Фото: "Весь Улан-Удэ".«Мы за ним не полезем»: турист из Москвы провалился под лед на Байкале и тонул, а друзья снимали это на камеру. Фото: "Весь Улан-Удэ".
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Турист, отдыхающий в новогодние праздники на Байкале едва не погиб прямо под прицелом видеокамеры, включенной на смартфоне своего друга. При этом ролик, попавший в группу «Весь Улан-Удэ» начинается, с обычной шутки. Мужчина, которого авторы поста назвали туристом из Москвы, судя по всему, чтобы выделиться из компании и пошутить, разделся по пояс и с голым торсом решил продефилировать по льду. Но Байкал, почему-то принимать очередного гостя отказался. Не успев сделать и шага, мужчина поскользнулся, упал и с такой силой ударился головой об лед, что оставил на нем огромную трещину, чем повеселил своих друзей.

Турист из Москвы провалился под лед на Байкале и тонул, а друзья снимали это на камеру.Видео: "Весь Улан-Удэ"

Правда, смех товарищей продолжался недолго. Спустя еще пару секунд, турист провалился в полынью, и скрылся подо льдом. Один из друзей бедолаги за кадром сразу сказал, как отрезал, что спасать тонущего не будет, добавив несколько крепких словечек, поэтому весь диалог оставшихся на берегу по этическим соображениям, мы опубликовать не можем.

- Ну я че, туда полезу что-ли, - добавил тут же второй друг, продолжая съемку. – Я то вообще плавать не умею.

И хотя бросаться в прорубь за мужчиной и звать на помощь его приятели не стали, друга они в беде все же не бросили. Все втроем дружно начали прямо через лед подсказывать ему, как выбраться на поверхность. И конечно, продолжать съемку.

- Сюда, плыви сюда, здесь! – слышатся за кадром крики «оператора». - Иди сюда, нет, назад, назад! Вылазь, вставай!

Проведя под водой почти полминуты мужчина, то ли услышал подсказки товарищей, то ли просто вспомнил поговорку про то, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, и все-таки нашел полынью, в которую провалился. Он наконец, выбрался из воды, пусть перепуганным, но все же довольным. После этого, выдохнувший автор видео, от пережитого шока, еще раз выругался матом.

- А чего не спасал? – вылазя из ледяной воды, неразборчиво спросил продрогший турист, и услышал от друга логичный ответ.

- Так у меня видео пишет, - ответил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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