2020-01-13T13:27:19+03:00
Происшествия

Московский турист, друзья которого снимали, как он тонет в Байкале, пропал без вести

Евгений Миронов, который сумел выбраться из полыньи уже неделю не выходит на связь с родными [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тот самый московский турист Евгений Миронов. Фото: личный архив.Тот самый московский турист Евгений Миронов. Фото: личный архив.
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На Байкале при странных обстоятельствах без вести пропал турист из Москвы, который в новогодние праздники, едва не утонул, провалившись под лед. Об этой истории стало известно благодаря видео, опубликованному в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина, раздетый по пояс, не успев сделать и шага с берега, поскользнулся, упал, и с такой силой ударился головой об лед, что оставил на нем огромную трещину.

Турист из Москвы провалился под лед на Байкале и тонул, а друзья снимали это на камеру.Видео: "Весь Улан-Удэ"

Друзья, снимающие происходящее на камеру смартфона, дружно посмеялись. Но тут же затихли. Ведь спустя еще пару секунд, турист провалился в полынью, и полностьюскрылся подо льдом. Бросаться в прорубь за мужчиной его приятели не стали, но друга в беде все же не бросили. Все втроем дружно начали прямо через лед подсказывать ему, как выбраться на поверхность. Проведя под водой почти полминуты мужчина, то ли услышал подсказки товарищей, то ли просто вспомнил поговорку про то, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, и все-таки нашел полынью, в которую провалился. Наконец, выбрался из воды, пусть перепуганным, но все же довольным.

- А чего не спасал? – вылезая из ледяной воды, неразборчиво спросил продрогший турист, и услышал от товарища логичный ответ.

- Так у меня видео пишет, - ответил тот.

На этом видео обрывается. Что произошло с бедолагой дальше неизвестно. А спустя сутки стало известно, что 35-летний Евгений Миронов, приехавший из Москвы, пропал без вести сразу после этого случая.

- Да, с 6 января Женя не выходит на связь, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» сестра Евгения Мария. - Телефон отключен. Это видео я видела, он мне сам его прислал. Я его, конечно, отругала, но он сказал, что не пострадал. Еще посмеялся, сказав, что «Моя железобетонная голова оказалась крепче льда».

Оказалось, что о своей поездке в Сибирь Евгений рассказал родным за несколько дней до отлета. Поставил перед фактом: мол, хочу сделать себе подарок и провести новогодние праздники на Байкале. Купил билетыи полетел один. Даже не сказав никому, когда планирует вернуться назад.

- Брат прилетел в Улан-Удэ и познакомился там с этими мужчинами, которые снимали то видео, - продолжает Мария. - Они помогли ему снять хостел недалеко от аэропорта. А на второй день повезли его смотреть Байкал. Случай с провалом под лед произошел 5 января. На следующий день он попросил меня перевести ему деньги. В ночь на 6 января я отправила ему 2500 рублей, а на утро его номер стал недоступен. Я нашла его новых бурятских друзей, но они не знают, где он. Говорят, что якобы Женя выехал из хостела 6 января и исчез. Еще добавили, что брат спрашивал у них про букмекерские конторы в городе. Сейчас они ходят по ним, и показывают его фотографию.

Родственники Евгения уже написали заявление в отдел по месту жительства туриста в Москве.

- Плохие мысли мы от себя гоним, - заключает Мария. – Надеемся, что у него просто нет связи, и он не может выехать из Бурятии.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Евгения Миронова, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории

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ИСТОЧНИК KP.RU

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