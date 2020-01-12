Выбит глаз, отрезаны уши, сломана челюсть: искалеченную и умирающую кошку чудом выходили сибиряки

Искалеченную бездомную кошку спасли неравнодушные жители Братска. Ее нашли еще осенью, в мокрой траве, еле живую... Позвоночник и хвост сломан, челюсть тоже сломана и вывихнута, выбит глаз и отрезаны уши... Бедняга была в жутком состоянии. Видимо, пока она скиталась по улицам, ее жестоко били и пинали. Может быть, досталось и от собак. Волонтеры подняли ее и бережно понесли к ветеринарам - возвращать к жизни. Кто-то предложил усыпить - мол, зачем мучить и без того натерпевшееся животное? Но не усыпили, нет. Выходили!

- Над девочкой явно кто-то издевался, ей потребуется операция по восстановлению челюсти, длительное лечение ран, - писали тогда добровольцы в аккаунте "Добрые руки Приют Братск" в Инстаграме. - Зена очень хочет жить, стойко терпела все манипуляции.

Кошечке провели несколько операций, собрали челюсть, вставив туда специальную пластину, полностью удалили один глаз. Сибиряки поддерживали малышку деньгами, самые отзывчивые взяли ее к себе домой. И вот, казалось бы, невозможное свершилось! Благодаря старанием неравнодушных людей Зена поправилась. Сейчас она хоть и без глаза и ушей, но вполне неплохо себя чувствует, а главное - живет полноценной жизнью. Ласковая, веселая кошечка.

- Невероятно красивая кошка! - восторгаются в соцсетях. - Надо же, какие чудеса может творить любящие добрые сердца.

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