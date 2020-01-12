«Вырастила себе мужчину»: рысь Алена дождалась своего возлюбленного в зоопарке Иркутска

Заводить любовников и мужей намного моложе себя сейчас в моде. А красавица-рысь Алена из Сибирского зоопарка в Иркутске следит за тенденциями в мире. Вот и у нее появился кавалер на два года младше нее. Рысенка в возрасте 1.5 месяцев привезли этим летом. Однако, сначала он проходил карантин, потом просто подрастал, живя все это время в квартире владельцев зоопарка. Иногда, правда, тогда еще несмышленого малыша привозили на «свидания» к Алене.

В разлуке Айдар времени не терял. Готовился к семейной жизни. Набирался новых навыков, чтобы покорить сердце прекрасной дамы. Например, солил вместе с хозяйкой капусту на зиму. А что, в быту очень даже пригодится. Правда, рысенок тогда больше морковку подъедал. Но рецепт-то «на ус наматывал». И посуду мыть учился. Освоил работу посудомоечной машины. А когда немного возмужал, занялся джигитовкой. Наверняка, чтобы прослыть не только хозяйственным и домовитым, но и блеснуть удалью молодецкой. Ох, и досталось тогда хлопот от него хозяйскому псу Воле, который, кстати, к таким гимнастическим и акробатическим трюкам на своей спине относился спокойно. Солдат ребенка не обидит.

Все эти «обучалки» рысенка нет-нет, да и появлялись в Инстаграме зоопарка. Чем же занималась Алена в ожидании суженого? Ответ прост – готовилась ухаживать за будущим потомством. Тренировалась дикая кошка сначала на медвежатах, енотике, потом на домашних котятах, а потом и на амурских. Кстати, в природе самка рыси воспитывает малышей без участия самца. Может быть, поэтому Алена относится к материнству так ответственно.

siberian_zoo Рысенок Айдар в зоопарке Иркутска

И вот долгожданный переезд случился. Семимесячный Айдар переехал в зоопарк, в апартаменты Аленки.

- Осторожно проходит процесс привыкания и адаптации, - отмечают сотрудники зоопарка. – Рысь Алена-дама взрослая и независимая. Пока гордо перешагивает через рысенка, демонстрируя полное равнодушие.

Аленка воспитала двух амурских котят и еще много "ребятишек"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Но мы-то, зная, как готовился Айдар к этой встрече, уверены сердце красавицы совсем скоро будет покорено. Однако, пополнения в семействе в скором времени ждать не стоит. Самцы рыси становятся половозрелыми примерно в 2.5 года. Зато за это время Алена уж точно «вылепит» своего мужчину под себя.

Кстати, в неволе продолжительность жизни рысей гораздо длиннее: если в природе четвероногие живут 15-20 лет, в зоопарке – более 25. Так что новоиспеченную пару ждет долгая и счастливая семейная жизнь.

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