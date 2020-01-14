2020-01-14T07:44:40+03:00
Общество

Школьник из Ангарска обратился в больницу с симптомами, похожими на корь

Всем, с кем общался ребенок, поставили прививки, чтобы избежать возможного распространения заболевания
Анна ПОПОВА
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Школьник из Ангарска обратился в больницу с симптомами, похожими на корьШкольник из Ангарска обратился в больницу с симптомами, похожими на корьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Буквально недавно интернет облетела информация о ом, что в Иркутской области выявили 4 случая заболевания корью, как накануне появилось сообщение о новом заразившемся. Им оказался ученик одной из школ Ангарска. Он обратился в поликлинику с симптомами, которые очень похожи на корь. Мальчика уже госпитализировали.

- Пока мы не можем сказать, что у школьника именно корь, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Его анализы отправили в красноярскую лабораторию для уточнения диагноза. Однако, чтобы избежать возможного распространения болезни, весь круг общения мальчика уже осмотрели, и каждому поставили прививки.

Подобные новости о заражении многих людей такой опасной болезнью могут пугать, но все на самом деле не так страшно! Если у вас есть прививка от кори, то бояться вам ровным счетом нечего - эта зараза опасна в первую очередь для тех, кого не вакцинировали в детстве. Как правило, люди привозят корь из неблагополучных стран, в которых могли побывать в качестве туриста - например, из Тайланда.

По первым симптомам корь сложно отличить от обычной простуды: это насморк, повышение температуры и конъюнктивит. А вот через 4-5 дней после начала болезни на теле больного появляется сыпь. Сначала она возникает за ушами, на лице и шее, а потом выскакивает на груди туловище, руках и ногах. Если вы почувствовали, что у вас есть все эти симптомы, то обязательно обратитесь к врачу! Во-первых, корь - это очень заразное заболевание, и вы легко можете заразить всех своих родных и близких. А еще это заболевание опасно своими осложнениями, которые возникают, если вовремя не начать лечиться: это пневмония, отит и даже энцефалит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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