Глава Бурятии пообещал 100 тысяч рублей очевидцам ДТП, в котором внедорожник политика насмерть сбил 17-летнюю студентку

К выяснению причин громкого ДТП в бурятском селе Батурино, в котором в новогодние праздники погибла 17-летняя студентка Галина Бурчевская, подключился глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, трагедия произошла 5 января. Водитель «Тойоты-Ленд-Крузер» сбил Галину на трассе, и уехал с места ДТП, даже не узнав о ее состоянии. От полученных травм Галя скончалась на месте. Через несколько часов водитель внедорожника, которым оказался бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян - сам сдался полиции. Однако в соцсетях вскоре появился слух о том, что в момент смертельного ДТП Тойотой на самом деле управлял ее владелец - местный политик. Мнения, что за рулем был чиновник, придерживаются и родители погибшей Гали Бурчевской.

- Политик подстроил, будто бы они с бизнесменом поменялись машинами, - рассказывала «КП-Иркутск» мама погибшей студентки Александра Бурчевская. - Все так говорят.

Так это или нет, сейчас выясняют следователи. Не остался в стороне от громкой аварии и Алексей Цыденов. 14 января, глава Бурятии опубликовал на своей страничке пост, в котором пообещал денежное вознаграждение тому, кто поможет пролить свет на обстоятельства того трагического дня.

- Следствие по ДТП в Батурино надо ускорять, - пишет Алексей Цыденов. - По согласованию со следственным комитетом республики я дал поручение предусмотреть оплату 100 тысяч руб. всем, кто представит запись с видеорегистратора, на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Туарега или Прадо, причастных к этому ДТП. Прошу водителей, проезжавших в это время по данному участку дороги, откликнуться.

Кроме того, глава республики пообещал, что подробности расследования будут размещены на сайте правительства и следственного комитета Бурятии.

Как бы там ни было родители и друзья погибшей девочки, которую похоронили 9 января, до сих пор не могут отойти от пережитой трагедии. Галя училась на первом курсе в Республиканском многоуровневом колледже. Мечтала получить высшее образование, стать врачом. Хотела сдать на водительские права, съездить в Санкт-Петербург. По словам близких, у Гали было много планов, и вдруг все оборвалось…

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