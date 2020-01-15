Отравление в Тайшете: в больнице остается один человек, пострадавший от неизвестного вещества

В Тайшете продолжают разбираться в загадочном отравлении нескольких жителей дома по улице Ключевая. Напомним, сообщалось, что утром, 14 января плохо себя почувствовали шесть человек. Жильцы пожаловались на давление и учащенное сердцебиение. После того, как троих госпитализировали, врачи забили тревогу. На место вызвали специалистов Роспотребнадзора и санитарной службы, которые взяли пробы воздуха и воды.

- На самом деле плохо стало пяти жильцам, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» заместитель главы Тайшета Валерий Захарич. – Среди них был один ребенок. На данный момент в больнице остается один человек. Остальных выписали. Анализы воды и воздуха уже готовы. Никаких вредных веществ там не обнаружено. Все в пределах нормы. Обнадеживает, что и людям стало лучше. Теперь остается дождаться анализов из самого дома.

Власти решили подстраховаться, и порекомендовали жителям соседнего трехквартирного дома эвакуироваться до выяснения источника загрязнения, и в случае ухудшения своего состояния, сразу обращаться к врачам. Людям пришлось ночевать у родственников.

- Жители уже вернулись в свои квартиры, - продолжает Валерий Захарич. – Говорят, что никаких запахов в доме нет. У нас есть подозрение, что, возможно, внутрь дома могли что-нибудь пронести.

В любом случае, гадать, что могло послужить отравлению, власти Тайшета не хотят, и планируют дождаться окончательных результатов исследования.