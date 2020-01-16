2020-01-16T07:22:36+03:00
Происшествия

Едва не загрызли ребенка: стаи бродячих собак держат в страхе Иркутский район

В микрорайоне Ново-Иркутский, поселка Маркова 10 собак пытались напасть на ребенка [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Едва не загрызли ребенка: стаи бродячих собак держат в страхе Иркутский районЕдва не загрызли ребенка: стаи бродячих собак держат в страхе Иркутский район
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Серьезный испуг получил ребенок из поселка Маркова, просто возвращаясь из школы домой. 15 января, около 11 часов, камера наружного наблюдения, установленная на одной из улиц микрорайона Ново-Иркутский, зафиксировала, как на ученика младших классов (по видео не понятно мальчик это или девочка) едва не набросилась стая из 10 бродячих собак. На кадрах видно, как псы, пробегая мимо стоящего на пустынной улице ребенка, начинают громко лаять на него. Кажется, еще секунда, и две, наиболее активных собаки из стаи, подбежав к нему вплотную, нападут на беззащитного малыша, который от испуга начал кричать, но к счастью этого не произошло. Напугав ребенка, собаки побежали дальше по дороге.

Стаи бродячих собак держат в страхе Иркутский район.

Видео с камеры наблюдения на своей странице опубликовала депутат Думы Иркутского района Ольга Середницкая. Оказалось, что проблема в бродячими псами в Иркутском районе, существует давно.

- В Иркутском районе безумно много агрессивных бродячих собак, - рассказывает «КП-Иркутск» Ольга Середницкая. – Например, в микрорайоне Березовый дети вообще на улицу боятся выходить. Какие меры принимаем? Я уже написала заявление в Марковскую администрацию. Деньги на отлов собак Иркутскому району выделяет область. Затем район распределяет финансирование между муниципалитетами. В прошлом году из областного бюджета были выделены средства на отлов 500 собак, в этом – на 300.

По словам Ольги Середницкой, тендер на отлов собак в 2020 году в Иркутском районе еще не проведен. Также не определена компания, которая будет заниматься этим.

- Поэтому в соцсетях я написала, что мы ищем людей, которые могли бы приехать к нам и отловить животных, чтобы потом отвезти их в питомник, - продолжает Ольга Середницкая. – Я готова финансировать этот отлов.

Родителям же перепуганного ребенка в микрорайоне Ново-Иркутский, депутат советует написать заявление в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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