Без носа и с вырванной челюстью: изувеченную собаку выбросили на улицу

Одиноко лежащую у столба собаку жительница Улан-Удэ Ольга Ташпулатова заметила ноябрьским утром, когда пошла с дочкой в магазин. Женщина, которая сама держит во дворе своего частного дома семь псов, просто пройти мимо бродяжки не смогла, и попыталась подозвать ее, чтобы погладить. Но животное даже не шевельнулось и не подняло головы. Когда Ольга сама подошла к ней, та испугано вскочила, и пряча мордочку, отбежала в сторону. Разглядев пса поближе, Ольга ужаснулась.

Так выглядела собака, когда ее нашли. Фото: предоставлено Ольгой Ташпулатовой.

- На собаке практически не было морды по самые глаза, - рассказывает "КП-Иркутск" Ольга Ташпулатова. – Вместо пасти и носа - сплошное кровавое месиво. Бедняжка даже дышать толком не могла, еще хромала на заднюю лапу. Сначала она, конечно, испугалась, а затем подошла, и так жалобно начала на нас с дочкой смотреть, словно умоляла помочь ей. И хотя зрелище было ужасное, оставить ее одну мы ее уже не смогли.

Забыв про все свои планы, Ольга начала искать в интернете номера местных зоозащитников, волонтеров и обзванивать их. Одной из первых откликнулась Наргиз Муминова. Она быстро договорилась с ветеринарной клиникой, которая согласилась принять пострадавшую собаку. После этого, Ольга сходила домой за покрывалом, завернула в него четырехлапую, загрузила в машину, и повезла в ветеринарку.

Фото: предоставлено Ольгой Ташпулатовой.

- Даже медики, увидев мордочку собаки, были в шоке от того, как она выживала с такими травмами, - продолжает Ольга Ташпулатова. - Оказалось, что у нее не было верхних и нижних челюстей и носа. Кроме того, бедняжка получила сотрясение мозга, отек легких, а задняя лапа была разбита. Пришлось ее ампутировать. Как и где она могла так пострадать? Это уже вряд ли узнаем. Хотя версии есть. В районе, где ее нашли - железная дорога. Возможно, ее лапа застряла в стрелке, и поезд, когда трогался, мог ее стукнуть. Ну, или стала жертвой живодера. Было видно, что собака ухоженная, и скорее всего, у нее были хозяева.

Так Майра выглядит сейчас. Фото: предоставлено Ольгой Ташпулатовой.

Ольга и Наргиз сразу придумали собаке кличку. Женщины назвали ее Майра. А затем бросили клич в соцсетях с просьбой всех неравнодушных помочь собрать израненному животному деньги на лечение. И люди откликнулись. За три недели, что Майра провела в клинике, ей собрали на антибиотики, лекарства и операцию по ампутированию лапы. Сейчас жизни собачки ничего не угрожает. Более того, Майра обрела новый дом и новых любящих хозяев. Бродяжку решила забрать себе сама ее спасительница – Ольга Ташпулатова. И это несмотря на то, что во дворе у нее уже гуляют семь собак и шесть котов, которых женщина также подобрала на улице и приютила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/754790" frameborder="0"></iframe> Изувеченную собаку спасли в Бурятии.Видео: предоставлено Ольгой Ташпулатовой

- Ну не бросать же ее, - говорит Ольга. – Ветеринары сразу сказали, что без ухода, одна на улице она погибнет. А брать собаку-инвалида себе никто не захочет. У меня двор большой, места всем хватит. И хотя реабилитация Майре уже не нужна, ее я все же держу в доме. Кстати, она уже научилась поднимать с пола предметы, сама ест из миски и даже пытается грызть косточки. Майра стала веселая, во всю играет с другими собаками. Вот только боится выбегать за пределы ограды.

А еще, у Майры появились поклонники. За ней начали прихлестывать кабели, которые живут у Ольги. Возможно, вскоре кто-то из них станет ее женихом.

- Моим кобелям Майра очень понравилась, - смеется Ольга Ташпулатова. – Им все равно, что у нее нет мордочки. Бегают, резвятся, играют.

Майра нашла новых друзей. Фото: предоставлено Ольгой Ташпулатовой.

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