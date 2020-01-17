Зараженная бешенством собака набросилась на четырех человек в Бурятии

Несколько часов держала в страхе жителей бурятского села Челутай собака, живущая во дворе частного дома. Хозяева не заметили, как пес сорвался с цепи, выбежал за ограду и начал набрасываться на прохожих. К тому моменту, когда о разъяренном животном узнали почти все сельчане, собака успела кинуться и укусить четырех человек.

Собаку вскоре отловили и ликвидировали, чтобы проверить ее на бешенство. К слову, ее хозяин рассказал, что заметил странное поведение своего пса еще за несколько дней назад. Животное стало бояться света, отказывалось от еды, и начало вести себя агрессивно. Почему у мужчины не возникло подозрений, и он не сообщил об этом ветеринарам? Говорит, что собака всегда была агрессивной, поэтому показывать специалистам он ее не стал. На днях пришли анализы с шокирующим диагнозом.

- Экспертиза подтвердила, что собака была больна бешенством, - рассказал начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев. - Где она могла им заразиться? Заражение домашних животных может возникнуть только при непосредственном контакте с другими больными животными.

Сейчас, во дворе, где жила больная бешенством собака, специалисты проводят вынужденные ветеринарно-санитарные работы и меры по предотвращению распространения заболевания. Кроме того, госветслужба района планирует провести подворовой обход в районе, чтобы выявить больных и подозрительных по заболеванию животных, а также провести вынужденную вакцинацию.

Кстати, 10 января этого года в селе Илька того же Заиграевского района пострадали сами собаки. На двух псов напала бешеная лиса, выбежавшая из леса. Хозяин услышал лай собак, вышел во двор, и увидел двух своих питомцев, дерущихся с лисой. Хозяин убил лису, после чего отвез своих животных к ветеренарам. На следующий день, на месте драки, а также в конуре и вольере пострадавших собак провели дезинфекцию.

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