Напала сзади и начала рвать: взбесившаяся хаски прокусила руки и ноги 9-летней девочке из Братска

Вместо школьных уроков, 9-летняя Таисия Мазитова из города Вихоревка, начала третью четверть на больничной койке. В последний день новогодних каникул, девочка получила серьезные раны после встречи с одной из самых красивых и добродушных собак – хаски. Все произошло 8 января, когда Таисия вышла погулять во двор со своей подругой и другом.

- Когда ребята играли, во дворе появилась собака, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» мама Таисии Анна Мазитова. – Увидев детей, она побежала прямо к ним. Дочка сидела на корточках, и даже не заметила, как пес в доли секунды подбежал к ней со спины, напал на нее, и вцепившись зубами в руки, повалил на снег и начал рвать, таская в зубах из стороны в сторону.

Друзья Таисии в испуге, отбежали, и от шока даже не знали, как помочь подруге. Разъяренная собака в это время продолжала рвать на ребенке одежду и обувь, прокусив ей кожу на руках, ногах и ступнях. Неизвестно сколько бы это продолжалось, если бы в этот момент мимо не проходил мужчина из соседнего подъезда. Он криками отогнал пса. На взрослого человека, тот броситься не решился. А вот отставать от ребятишек, судя по всему собака не собиралась.

- Сосед потом рассказывал, что когда дочка поднялась, и дети все втроем побежали к подъезду, чтобы спрятаться, эта псина, оббежала мужчину, и рвнула за ними, - продолжает Анна Мазитова. – Пыталась их догнать, но к счастью не смогла. Ребята успели захлопнуть за собой дверь. Когда сосед занес дочь к нам в квартиру, я ужаснулась. Тася была вся крови, одежда разорвана. Были прокушены кисти обеих рук, левое бедро и правая стопа. Собака своей пастью даже сумела снять с дочки ботинок и варежки.

девочка лежит в больнице уже неделю. Фото: предоставлено Анной Мазитовой.

Прибывшие врачи сразу сказали Анне, что нужно срочно ехать в городскую больницу зашивать раны, а также делать прививку. Пока Таисии оказывали первую помощь, в приемный покой привезли еще одну девочку практически с такими же травмами. Оказалось, буквально через несколько минут после нападения на Тасю, похожий по описанию пес, искусал этого ребенка у горки в соседнем дворе.

- Затем нас всех вместе на скорой повезли в Братскую детскую городскую больницу. – Второй девочке повезло больше, ее отбил отец. Сделав ей перевязки, врачи отпустили ее домой, а вот Тасю положили. Мне пока даже страшно смотреть, сколько швов наложили дочери. У нее зашиты ступня, правая кисть, на левой руке множество мелких ран. Вот уже неделю лежим в больнице. К тому же у дочки психологическая травма. Она сильно перепугалась. Даже речи про собак сейчас не заводим.

Обсудив детали нападения, родители пострадавших детей, пришли к выводу, что разъяренная собака является породы хаски. При этом она, по мнению Анны, вовсе не бродячая.

- Мы в этом уверены, - говорит Анна. – По словам очевидцев, она очень ухоженная. Не исключено, что хозяин просто выпускал ее из дома на самовыгул. Вот она и разгуливала по всей Вихоревки. Правда, сейчас ее уже не видно на улицах. Наверное хозяин запер ее. Написала ли я заявление в полицию? Пока не до этого. Главное сейчас – вылечить ребенка. Как выпишут из больницу, обязательно пойду в отдел.

У ребенка прокусаны руки и ноги. Фото: предоставлено Анной Мазитовой.

Кстати, не исключено, что жертвами нападения именно этой хаски стали еще как минимум четверо детей. По словам врачей, в Вихоревке за январь этого года было зафиксировано еще несколько укусов.

- Всего, в этом году собаки искусали 8 человек, - рассказывает "Комсомолке" заведующий хирургическим отделением детской городской больницы Радион Хакимов. – Из них 6 пострадавших именно из Вихоревки. Один ребенок в больнице, остальные лечатся дома.

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