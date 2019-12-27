Котенка приклеили к стене шиномонтажки: прохожие спасли питомца от мучений и голода

"Здравствуйте, я молодой кот. Очень мечтаю встретить Новый год в своей семье!" - такое необычное послание "оставил" в иркутских соцсетях хвостатый питомец. Пока у него нет своего дома, его приютили временно. Но сколько ему горя пришлось пережить, судя по рассказу о котике, опубликованному в аккаунте koto_spas_irkutsk в Инстаграме.

Маленьким котенком его нашли приклеенным к стене шиномонтажки. Кто и зачем так поступил с пушистиком - неизвестно. К счастью, иркутяне четвероногого заметили и спасли. Он прожил на шиномонтажке несколько месяцев. Видимо, там подкармливали котика, чем могли. А потом он чуть не погиб, спасаясь от злых собак. Спрятался на автозаправке - чудом сбежал от псов.

koto_spas_irkutsk Коту, которого приклеивали к стене шиномонтажки, ищут дом.

- Там меня и нашла добрая женщина, приютила на время, отмыла от бензина и масла, накормила, - от имени питомца рассказывают те, кто его взял к себе. - Дома веду себя хорошо, в туалет хожу в лоток, в еде не привередничаю. Так как улица научила ценить даже крошку хлеба...

Котику всего семь-восемь месяцев, здоровый, игривый, ласковый - даже после всех пережитых бед. Возможно, случится новогоднее чудо и малыша заберут домой.

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