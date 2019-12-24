Истекала кровью и погибала от мороза: бездомную собаку расстреляли и бросили на дороге

Историй о том, как собаки едва не погибают на улице, увы, полно. И вот очередная - огромный светлый пес с доверчивыми глазами выжил буквально чудом. Как пишут волонтеры в аккаунте приюта "Котобаки38" в Инстаграме, недавно беднягу избили, а потом расстреляли и оставили умирать на морозе в Хомутово. Подняться на лапы она не могла, и могла погибнуть от раны, холода и голода. Но, к счастью, животное спасли! Неравнодушные люди сначала привезли четвероногую в приют, а потом скорее - к ветеринару.

- Били, стреляли... Пытались убить. Кому помешала эта маленькая девочка? - сокрушаются добровольцы. - Ее ждет операция, узи, рентген, лекарства... У нее травма задней части (сильный удар был). По снимку - таз цел, но на задние лапы она не встает, даже в туалет ходит через катетер. Также осколки дроби остались в мягких тканях, позвоночник не задет, но, возможно, задет какой то нерв. Лечение и восстановление будет долгим.

doghausirk38 Собаку, которую расстреляли под Иркутском, спасают волонтеры

Собачку назвали Жуля, фото и видео с ней волонтеры выкладывают в соцсетях. Многие иркутяне с волнением следят за судьбой пса.

- Кушай детка и выздоравливай! Держись, Жуля! - искренне переживают сибиряки в комментариях.

Лечение идет уже больше недели. Собаке и вправду становится лучше.

- Видеопривет от нашей Жули! Аппетит отменный, пытается ходить, садится. В общем, идет на поправку, - радуют волонтеры всех, кто беспокоится за пса.

Так что есть надежда, что скоро она снова будет бегать, как раньше, резвиться, и, возможно, даже обретет новый дом. Вдруг кому-то Жуля приглянется.

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