2019-12-17T07:44:18+03:00
Дом. Семья

Три года морили голодом: истощенного хорька, брошенного хозяевами, спасают волонтеры

Питомца плохо кормили, а когда он заболел, то продали [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Три года морили голодом: истощенного хорька, брошенного хозяевами, спасают волонтеры. Фото: "Приют 38 хорьков" в соцсетях.Три года морили голодом: истощенного хорька, брошенного хозяевами, спасают волонтеры. Фото: "Приют 38 хорьков" в соцсетях.
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Истощенный хорек с пожелтевшей шерсткой, еле стоит на лапках, шатается из стороны в сторону... Такое печальное зрелище увидели волонтеры приюта для хорьков в Иркутске, откликнувшись на объявление о продаже зверька в интернете.

- Мальчик, 3-4 года, кличка Рик, не кусается, очень любит сырую курицу и пить. Молоко с огурцами ему нельзя. Он очень ласковый. Продаю в связи с аллергией, - писали хозяева в объявлении. Чуть позже добавили, что он ест сухой корм, овощи и фрукты.

А на деле все оказалось хуже. Добровольцы выкупили зверька. Ни паспорта, ни прививок - а ведь животное довольно редкое. И явно болело.

- Хорек был абсолютно безучастен к происходящему. Взгляд замутнен. Очень худой. Шерсть плохая. Прощупываются все ребра и позвонки. На позвоночнике какая-то шишка. Сам попыток встать не делал. Зубы в плохом состоянии. Задние лапы на весу не сгибает. Весь напряжен и вытянут в струнку. Очень мелкий для своего возраста, - с ужасом рассказали волонтеры на странице "Приют 38 хорьков" в соцсетях. - Хорек крайне обезвожен и истощен.

Заболевшего от голода хорька выхаживают в приюте в Иркутске..Видео: "Приют 38 хорьков" в соцсетях.

Выяснилось, что бедолагу плохо кормили - например, давали корм для птиц. Но ведь такую пищу он есть не мог.

- Он постоянно был голодным! - восклицают добровольцы.

Прежние хозяева возили Рика к ветеринару, но лечить не стали, а вместо этого выставили на продажу. Волонтеры сами понесли его в ветклинику.

- После консультации с ветврачом у Рика следующие проблемы: обезвоживание, истощение, проблемы с почками, с печенью, нарушение координации, гипогликемия из-за долгого голодания, - пишут на странице приюта.

Малыша Рика выхаживают уже полтора месяца. С тех пор он так и не стал кушать нормальную пищу, только детские пюре. И все еще мучается с пищеварением. Неравнодушные сибиряки отправляют деньги на лечение измученного хорька.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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