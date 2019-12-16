Рысь Алена из сибирского зоопарка завела нового поклонника - енота Принца
- Новая любовь рыси Алены!, - знакомят с событиями из жизни любимицы соцсетей в сибирском зоопарке. - Давно хотели познакомить поближе маленького енотика Принца с Аленкой! С первой минуты- любовь!А вот Жорику не понравился конкурент совсем!
Рысь Алена из сибирского зоопарка давно прославилась, как мать-героиня и стала любимицей соцсетей. Кого она только не нянчила на общественных началах! Через ее строгие "лапы" прошли много оставшихся без опеки "детдомовцев" - медвежата, щенки маламута и даже енотик... Ну и, конечно же, котята! Причем, как домашние, так и дикие, амурские, которые уж точно живут сами по себе и не доверяют никому. Айдар и Белла появились в зоопарке летом. Как же она радовалась, когда их познакомили!
Но в Алене много не только от матери-героини. Но и от роковой красотки, которая "кружит голову" всем подряд. И поклонников у нее хоть отбавляй. Вот сейчас в эти ряды записался и бравый енот Принц.
При этом, несмотря на игривый нрав, рысь Алена не забывает и об обязанностях покровительницы. Айдар сейчас живет в квартире и растет там. А кошечка Белла одна среди других зверей. Но рысь Алену, как мать -воспитательницу, она признала сразу. Как только та на нее не влияет - и строгостью, и лаской. И играют они вместе.
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ИСТОЧНИК KP.RU