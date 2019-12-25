2019-12-25T06:52:17+03:00
Дом. Семья

Оторванная лапа болталась на сухожилиях: собака попала под поезд и чудом выжила

Иркутяне позаботились о раненой собаке, и после лечения она бодро бегает на трех лапах [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Оторванная лапа болталась на сухожилиях: собака попала под поезд и чудом выжила. Фото: mv__38 в соцсетях.Оторванная лапа болталась на сухожилиях: собака попала под поезд и чудом выжила. Фото: mv__38 в соцсетях.
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В глазах - смертельная тоска, мордочка в крови, а передняя лапа оторвана и болтается буквально на сухожилиях. В таком жутком состоянии три недели назад привезли к иркутским ветеринарам кудрявую собачку-сеттера по кличке Карай. Бедняга попала под поезд, чудом не погибла. Пес не бездомный - у него есть хозяева, но в тот день Карай убежал от них, захотел погулять сам. И попал в беду. Благо, что собаку скоро нашли, и волонтеры помогли хозяевам ее полечить.

- Собаке сделали операцию, капаем капельницу, - рассказывал в соцсетях создатель приюта "Жизнь dog" Вадим Матвиенко, который подключился к спасению Карая. - Спасибо всем за помощь и переживания! У собачки все будет хорошо, ее забрали хозяева.

Покалеченную собаку выхаживали и хозяева, и волонтеры. Фото: mv__38 в соцсетях.

Покалеченную собаку выхаживали и хозяева, и волонтеры. Фото: mv__38 в соцсетях.

- Какое несчастье! Хочется верить, его не бросят его хозяева, и он и на трех лапках еще побегает! Спасибо, что спасли! - откликались в интернете неравнодушные сибиряки, многие отправляли деньги на лекарства. - Пускай Ваш песик поправляется, любовь способна творить чудеса.

Уже спустя неделю Караю стало легче. Передней лапки у него теперь нет, но он быстро идет на поправку. Пес повеселел, сначала стал ходить по помещению, а теперь уже бегает по улице, резвится. Хозяева не могут нарадоваться. На видео пес бегает и прыгает так весело, что даже не скажешь, что всего три недели назад он чуть не умер, пережив несчастье и боль.

Собака, которой поездом отрезало лапу, почти выздоровела..Видео: mv__38 в Инстаграм.

- Караю сняли швы, - написали в группе приюта "Жизнь dog". - Он полностью прошел курс реабилитации и уже приноровился к трехлапой жизни. Хозяева его очень любят и никогда не бросят.

- Здоровья Караю, пусть все заживает скорее, - желают иркутяне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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