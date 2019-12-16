2019-12-16T07:09:40+03:00
Дом. Семья

В мясо истерты лапы, хвост отморожен: собаку избили и бросили умирать на трассе

Волонтеры спасают раненого и вымерзшего пса в Иркутске [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
В мясо истерты лапы, хвост отморожен: собаку избили и бросили умирать на трассе. Фото: скриншот видео doghausirk38.В мясо истерты лапы, хвост отморожен: собаку избили и бросили умирать на трассе. Фото: скриншот видео doghausirk38.
Изменить размер текста:

Печальный взгляд, в мясо истертые лапы, торчащие ребра... Несчастная собака с перебитыми задними лапами неделю ползала по промерзшей земле возле дороги в селе Хомутово, что в Иркутском районе. Местные жители, увидев бедолагу, помогали, чем могли - подкармливали, приносили ей опилок, чтобы псу было не так больно и холодно. Забрать его сами не могли - все-таки пес крупный, тяжелый. Жалея четвероногого, обратились в приюты, ведь кто-то должен спасти животное!

- Может кто-нибудь откликнется помочь собаке? Она же раненая, на голой земле в камнях. Скелетик... Неужели уголка не найдется? - писали волонтеры в соцсетях.

И вот беднягу забрали в приют "Котобаки38". Назвали Максом, приютили, обогрели. И, конечно, поскорее повезли к ветеринару.

doghausirk38doghausirk38
Собаку, которую избили и бросили умирать на трассе в Иркутском районе, спасают волонтеры
257 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Все обморожено, лапы стерты до костей - страшная картина, - писали сотрудники приюта в интернете, выкладывая видео с собакой. - Оказывается, Макса избили, потом бросили умирать на трассе. Лапки очень обморожены, в некоторых местах видна кость. Обмороженный хвост - под ампутацию. Пес обессилен... Очень надеемся что любовь и забота даст положительный результат, и собака вновь поверит людям.

Максу ставят уколы с витаминами и антибиотики, раны обрабатывают каждые три часа. Восстановятся ли лапы и есть ли еще серьезные травмы, покажет УЗИ и рентген. Сибиряки очень переживают за жизнь пса, отправляют деньги на лечение и с нетерпением ждут хороших новостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коту, которого хозяева продали вместе с домом, нашли семью в Москве

Старый Барс через неделю улетит из Иркутска в столицу, где его очень ждут (подробности)

Родился ребенок и кошка стала лишней: беременная Муська две недели просидела на подоконнике в надежде, что ее пустят домой

Хвостатую приютили волонтеры из Иркутска, а теперь ей ищут новый дом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Русский спаниель: фото, характер, описание породы
Элегантность и выносливость — качества, которые гармонично сочетает в себе русский спаниель. Эти собаки максимально приспособлены к нашей природе. Они - неутомимые охотники, и вот уже больше ста лет являются незаменимыми помощниками человека
Спаниель: фото, характер, описание породы
Неутомимые охотники и верные друзья, наделенные обаянием испанских грандов — таковы спаниели. Эти собаки с длинными ушами, напоминающими парики времен Людовика XIV, точно сошли с классических полотен позднего Возрождения
Новости 24
Продавать электронные сигареты могут запретить несовершеннолетним в Иркутской области
Сергей Сокол: мнение молодежи нужно учитывать при решении важнейших для региона вопросов
На вас порча, давайте деньги и украшения: цыганка обокрала 79-летнюю пенсионерку из Иркутска
Два подростка из Ангарска отравились купленным в аптеке лекарством
Похитили УАЗов на 7 миллионов рублей: серийных угонщиков российского автопрома осудили в Тайшете
Юрист и артист оркестра попались на удочку мошенников в Иркутской области
Жесткая посадка вертолета в Иркутске: начата доследственная проверка
Сайт заблокирован: 16 интернет-ресурсов запретили в Иркутской области
Прогноз погоды на 16 декабря в Иркутске: ветер до 7 м/с
Деревянный дом горел на улице Карла Либкнехта в Иркутске
Экс-начальник МЧС Иркутской области Валентин Нелюбов возглавил Главное управление пожарной охраны России
Скорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: водителя грузовика отправили в СИЗО
На технику и мебель для школ направят средства «Народных инициатив» в Иркутском районе
Игорь Кобзев: Критика в адрес властей Иркутской области была часто оправдана
Байкал признан самым красивым озером в России для зимнего отдыха
Сибиряк продавал вредоносную программу, которая помогает нечестно победить в онлайн-игре
Три дома и три соцобъекта остались без отопления в Иркутском районе
Гороскоп на 15 декабря от бурятских лам: пригласите гостей
Игорь Кобзев побывал в Нижнеудинске и проверил ход восстановительных работ
Наводнение в Иркутской области – в ТОП-3 самых обсуждаемых тем в «Одноклассниках»
Четверо братчан за день лишились 130 тысяч рублей, попавшись на удочку аферистов