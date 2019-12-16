В мясо истерты лапы, хвост отморожен: собаку избили и бросили умирать на трассе

Печальный взгляд, в мясо истертые лапы, торчащие ребра... Несчастная собака с перебитыми задними лапами неделю ползала по промерзшей земле возле дороги в селе Хомутово, что в Иркутском районе. Местные жители, увидев бедолагу, помогали, чем могли - подкармливали, приносили ей опилок, чтобы псу было не так больно и холодно. Забрать его сами не могли - все-таки пес крупный, тяжелый. Жалея четвероногого, обратились в приюты, ведь кто-то должен спасти животное!

- Может кто-нибудь откликнется помочь собаке? Она же раненая, на голой земле в камнях. Скелетик... Неужели уголка не найдется? - писали волонтеры в соцсетях.

И вот беднягу забрали в приют "Котобаки38". Назвали Максом, приютили, обогрели. И, конечно, поскорее повезли к ветеринару.

doghausirk38 Собаку, которую избили и бросили умирать на трассе в Иркутском районе, спасают волонтеры

- Все обморожено, лапы стерты до костей - страшная картина, - писали сотрудники приюта в интернете, выкладывая видео с собакой. - Оказывается, Макса избили, потом бросили умирать на трассе. Лапки очень обморожены, в некоторых местах видна кость. Обмороженный хвост - под ампутацию. Пес обессилен... Очень надеемся что любовь и забота даст положительный результат, и собака вновь поверит людям.

Максу ставят уколы с витаминами и антибиотики, раны обрабатывают каждые три часа. Восстановятся ли лапы и есть ли еще серьезные травмы, покажет УЗИ и рентген. Сибиряки очень переживают за жизнь пса, отправляют деньги на лечение и с нетерпением ждут хороших новостей.

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