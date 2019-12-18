Младенца из Бурятии, которого живьем загрызли собаки, мать выбросила в мусорный бак

В Бурятии продолжают разыскивать жительницу Гусиноозерска, которая утром 16 декабря выбросила во дворе дома, по улице Ключевская своего новорожденного ребенка, и скрылась. Напомним, об этой жуткой истории стало известно после того, как тело малыша нашли случайные прохожие. Они заметили, как тело грызут бродячие собаки. Отогнав стаю, неравнодушные жильцы дома, вызвали полицию.

И вот, спустя два дня стали известны новые подробности того, как мальчик, которому от роду было всего несколько часов, оказался на улице. Осмотрев мусорные баки, находившиеся в этом же дворе, следователи нашли там черный пакет со следами крови. Скорее всего, женщина выбросила новорожденного в бак, откуда ребенка и вытащили бродячие псы. Не исключено, что в этот момент малыш был еще жив. Ведь судмедэкспертиза показала, что он родился живым и доношенным. Кроме того, выяснилось, что перед смертью мать кормила малыша, так как его желудок был полон.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребенка.

Ну а чтобы найти мать, бросившего свою кроху умирать, следователи изъяли более 100 образцов у местных жительниц, для проведения сравнительных генетических исследований. Пока на след женщины выйти не удалось.

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