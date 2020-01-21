Заказываем гроб: сибирячке предложили похоронить живого мужа

Вот уже неделю иркутянка Галина Мельникова сидит на успокоительных и при первой возможности звонит в больницу, чтобы узнать, как чувствует себя ее муж Сергей. Неделю назад 66-летнего пенсионера, который после травмы оказался в ожоговом отделении одной из иркутских больниц, что называется «похоронили заживо».

- Галина Петровна, приносим свои соболезнования, ваш муж Сергей скончался, - раздался скорбный голос на том конце провода. Галине позвонили и сообщили недобрую весть в то время как на самом деле Сергей после перенесенной операции спокойно отдыхал на больничной койке в палате...

- Тот день вспоминаю с ужасом, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск Галина Мельникова. – Как и положено, пришла навестить мужа в больницу. Было это около четырех часов дня. Пробыла у него в палате примерно час. Сергей чувствовал себя неплохо. Он даже проводил меня до двери, и я уехала домой. А как только зашла в квартиру, тут и раздался тот самый злополучный звонок. Неизвестный мужчина поздоровался, и сказал, что беспокоит из полиции. Ну а дальше спросил: «Ваш муж Бернацкий Сергей Иванович, лежит в больнице? Я ответила, что да. А потом и последовало, что супруг скончался, приносим соболезнования.

После этих слов у женщины помутнело в глазах, она выронила сумку из рук и присела на стул в коридоре. Но как поверить, в то, что Сергея нет в живых? Ведь еще час назад он улыбался, провожая ее, выходящую из палаты… Что-то в этой истории Галину насторожило сразу. И не зря. А вот «полицейский» на том проводе эту нотку сомнения, видимо, уловил и тут же бросил трубку, пообещав еще раз проверить «данные» и перезвонить.

Пока Галина, ошарашенная такой новость, так и сидела в коридоре, прошло минут 15. И тут последовал еще один звонок. Мужчина продолжал настаивать: «Сергей умер, вскоре тело мужчины доставят в морг».

Галина Петровна до сих пор не может отойти от шокаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоронный агент на пороге

А дальше события разворачивались, как в кошмарном сне. Галине с незнакомого номер позвонил уже «сотрудник ритуального бюро»:

- Давайте решать с похоронами, мы отправляем к вам нашего агента, он все подскажет, - бодро отрапортовал он. -Заказываем гроб?

- Я ответила, что пока не узнаю, что с Сергеем, никого мне не надо отправлять, - продолжает Галина. - Так как муж не пользовался сотовым телефоном, я вспомнила, что он звонил мне с мобильника женщины из соседней палаты. С трудом нашла номер в истории звонков, и набрала, но никто не ответил.

После этого, Галина Петровна позвонила сыну, чтобы тот попытался выяснить хоть какие-нибудь подробности. Тот обзвонил номера, с которых матери сообщили о горе, и ему лишь по новой подтвердили смерть отца. После этого женщина начала обзванивать родных и сообщать страшную весть. Близкие в слезах уже обдумывали, как проститься с любимым мужем и отцом, как в дверь квартиры Галины Петровны позвонил тот самый похоронный агент. Мужчина лет 30-ти представился Никитой.

- Начал рассказывать, сколько будут стоить ритуальные услуги, - говорит Галина Мельникова. – Что делать, мы начали его слушать. Думаем, раз вся родня у Сергея из Тулуна, надо хоронить там. Этот Никита сразу рассчитал, что доставка тела будет стоить 16 тысяч рублей. Посоветовал гроб подешевле тысяч за 5-10 и предложил другие услуги.

Сергей (на фото) оказался жив и здоров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще бы час, другой, и агент Никита точно получил от родных Сергея Ивановича итоговую сумму денег за погребение. Он уже поехал якобы решать вопросы в морг, но его планы нарушил звонок, раздавшийся на телефоне хозяйки квартиры. Перезванивала та самая женщина - из соседней палаты мужа!

- Я ее умоляю в трубку: «Сходите, пожалуйста, посмотрите, мой дедушка лежит там?», - говорит Галина Мельникова. – Она зашла и отвечает мне: «Лежит на кровати, живой, здоровый, улыбается». Она передала Сергею трубку, ну я и рассказала ему всю историю. Говорю: «Тебя уже в морг хотели отвезти». А он в ответ повторяет: «Да живой я, живой». Даже посмеялись немного. А что агент Никита? Я ему сразу перезвонила, сказала, что муж жив. Он просто извинился, пообещал разобраться с начальством, совершившим такую страшную ошибку, и повесил трубку.

На следующий день Галина Петровна, чтобы еще раз убедиться в том, что ее любимый муж жив, поехала к нему в больницу, а заодно и попыталась узнать у медиков, как могла произойти такая ошибка. Врачи искренне удивились этой новости и сказали, что ни в полицию, ни тем более в морг, они ничего не сообщали. После этого родные Сергея Ивановича решили написать жалобу в прокуратуру.

- Такое заявление действительно было подано, - подтвердили «КП» в прокуратуре Иркутской области. – 21 января материалы дела переданы в 5-й отдел полиции для проверки.

Ну а Галина Мельникова до сих пор не может понять, как о фейковой смерти ее мужа узнали похоронные агенты.

– Хочется, чтобы в этой ситуации разобрались и нашли виновных. Вы не представляете, какой стресс мы пережили. Брат мужа сам почувствовал себя плохо, поднялось давление. У меня до сих пор сердце болит, хожу на приемы к врачу.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Иван СЛЕПЦОВ, директор МУП «Ритуал» Иркутск

«Похоронные агенты незаконно получают персональные данные о смертях горожан»

- То, что произошел такой случай, я не удивлен, - говорит Иван Слепцов. – Дело в том, что месяца три назад в Иркутске появилась шайка заезжих похоронных агентов. Они незаконно получают персональные данные о смертях горожан. Как? Возможно, ставят на прослушку частоты скорой помощи. А может, им кто-то сливает информацию. Представим, что человек умер дома. К родственникам уже через полчаса приезжают похоронные агенты и, пользуясь эмоциональным состоянием родных, навязывают им свои услуги, завышая цены в три раза. Деньги берут только наличными. С одного тела, агент может заработать 15-20 тысяч рублей.

Что касается конкретно этой ситуации, то, скорее всего, произошла ошибка и какая-то путаница в фамилиях. Агент же не будет проверять информацию, жив клиент или нет. Ему сообщили, он сразу поехал по адресу. Помимо прокуратуры, советую Галине Петровне обратиться в Роспотребнадзор, минздрав, и конечно в суд. Мы даже готовы помочь этой семье с адвокатами. Как исключить все эти схемы, и чтобы информация о смертях не утекала агентам? Считаю, что миссию по вывозу умерших граждан с мест обнаружений, должен взять на себя город. Можно создать специальную службу, либо провести конкурс. Нужно быстрее искоренять эту «заразу».

P.S. Кстати, подобных персонажей еще в середине прошлого века в красках описывал Эрих Мария Ремарк. В его произведении «Черный обелиск» был похоронный агент по кличке «Плакса», который также появлялся первым в квартире умершего, и даже научился пускать слезу в разговоре с родственниками усопшего, чтобы втереться к ним в доверие.

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