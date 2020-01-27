"Секретная база инопланетян": загадочное сооружение на карте Бурятии удивило сибиряков

"Изучал карту Улан-Удэ и окрестностей, нашел непонятное сооружение. Может кто знает, что это такое? Расскажите, пожалуйста", - написал сибиряк в группе "ПОДСЛУШАНО БУРЯТИЯ" во "ВКонтакте" и выложил скриншот карты. Что на ней изображено, и правда трудно сказать. Но пользователи соцсетей все равно откликнулись на просьбу и стали фантазировать, что это за загадочное строение.

"Секретная база инопланетян!" - так прозвучала самая первая версия. Кто-то предположил, что это парковка для НЛО.

Ну а дальше сибиряки дали волю воображению.

"Похож на бампер от машины. Причем от копейки!" - смеются в комментариях к изображениям. - "А я мышку увидела". "А я увидела лицо человека".

Некоторые и вовсе увидели на изображении мышку. Фото: "ПОДСЛУШАНО БУРЯТИЯ" во "ВКонтакте".

Самый правдоподобный вариант звучит так: "Там была турбаза". Возможно, на карте действительно видно то, что осталось от прежних мест отдыха. Точного ответа на этот вопрос пока нет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог из Иркутска Надежда ПОПОВА

Каждый видит то, что подсказывает ему воображение

- Когда люди сталкиваются с чем-либо непонятным, тем, что не удается объяснить логически, у них включается воображение. А у каждого человека оно работает по-особенному, в зависимости от мировосприятия. Например, глядя на движущуюся в небе яркую точку, один скажет, что это падает звезда, другой будет уверен, что это спутник, а третий сразу подумает об НЛО, как в данном случае. Кстати, именно на этом и строятся фильмы ужасов: увидев загадочную тень или услышав непонятный шорох, зритель не найдет этому объяснения, подключит фантазию и, вероятнее всего, испугается.