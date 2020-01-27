2020-01-27T12:53:56+03:00
Дом. Семья

"Надоела! Заберите себе!": сибиряк вышвырнул испуганную кошку из окна автомобиля и уехал

Прохожие подобрали хвостатую и отвезли в приют, а теперь ей ищут любящих хозяев [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Cибиряк вышвырнул свою кошку из окна автомобиля и уехал. Фото: страница частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.Cибиряк вышвырнул свою кошку из окна автомобиля и уехал. Фото: страница частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.
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Пушистая желтоглазая кошечка Молли, которая сейчас живет в частном приюте, очень хочет снова домой. Прежний хозяин поступил с ней жестоко, бросив на произвол судьбы.

Эта милая кошка ждет любящих хозяев. Фото: страница частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.

Эта милая кошка ждет любящих хозяев. Фото: страница частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.

- Вы думаете, бывший хозяин привез ее в приют? Нет, все было гораздо хуже... Он ее вышвырнул из окна автомобиля на глазах у прохожих, громко заявив: "Надоела! Заберите себе!" - рассказывают сотрудники частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.

Прохожие, увидев такую сцену, пройти мимо не смогли. Перепуганную кошку взяли на руки и успокоили, тут же стали звонить в приюты - не бросать же посреди дороги! Сейчас Молли живет вместе с другими хвостатыми, и все ждет, когда же ее снова заберут в любящую, заботливую семью.

Кошечка Молли после предательства хозяина довольно недоверчива. Фото: страница частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.

Кошечка Молли после предательства хозяина довольно недоверчива. Фото: страница частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.

- Молли ласковая, но в меру, - рассказывают о кошке в приюте. - С животными в нейтральных отношениях. Предпочтительно забрать в семью без суеты и маленьких детей. Возраст - три-четыре года, стерилизована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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