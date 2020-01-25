Китайский коронавирус в России: с подозрением на заражение в Иркутске отправили в больницу жителя Китая

Китайский коронавирус уже в России? С каждым днем становится известно о новых случаях болезни в соседнем Китае. Их уже более 600, а специалисты уточняют - это только официальные данные, в реальности больных может быть около 4 тысяч. В китайские города, где бушует инфекция, минздрав соседней страны отправил тысячи медиков. Российским туристам рекомендовано приостановить поездки в КНР. В аэропортах и на вокзалах тщательно проверяют здоровье прибывающих из Пекина и Шанхая пассажиров. И уже известно о первых случаях, когда приходится помещать их в больницу.

- 24 января с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск из Пекина, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Проведены все противоэпидемические мероприятия.

Заболевшему, которого сняли с поезда "Пекин-Москва", назначена противовирусная терапия, ему стало намного легче. Как пояснили в министерстве здравоохранения региона, предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А. Если это подтвердится, то житель Китая скоро выздоровеет и отправится по своим делам, этот вирус не считается тяжелым.

Однако для полного исключения подозрения на новый китайский коронавирус, у него взяли анализы и направлены в Новосибирск, где они будут обработаны и уже сегодня, 25 января, станет известно, нет ли у него вируса. Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Иркутске, вчера поездом "Пекин-Иркутск" в город приехали студенты из Китая. Вероятнее всего, заболевший - один из них. Потому что в общежитии, где они живут, объявлен карантин. Работают эпидемиологи, задача которых - проверить здоровье всех приехавших и взять анализы, которые также отправляют вирусологам в Новосибирск.

Новый коронавирус в Китае 2020 Ждёт ли нас эпидемия? Реплика Мардана..Из-за вспышки заболевания в Китае закрыли десять городов. Первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV появились в южно-центральной части Китая в провинции Хубэй. 11-миллионный город Ухань взяли в блокаду: закрыли въезды и выезды, приостановили движение общественного транспорта, отменили авиасообщение. 24 января появились сообщения, что загадочный коронавирус распространился за пределы провинции Хубэй. Вирус обнаружили у двух человек. Один - житель провинции Хэбэй, другой - из города Суйхуа, расположенном примерно в 400 км от границы с Россией. Одет ли страшный вирус добраться до нашей страны? Рассуждает Сергей Мардан.

ОТКУДА МОГ ВЗЯТЬСЯ ВИРУС

Мнение вирусолога, сотрудника Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александра Чепурнова

- Человек все сильнее внедряется в природу, ему не хватает природных ресурсов, он начинает одомашнивать не только коров и свиней, но и рыбу. Это направление очень развито в Юго-Восточной Азии. Там культивируют рыбу в прудах, в огороженных участках моря. В стесненной рыбной популяции происходит то же, что и в человеческой среде: особи начинают активнее обмениваться собственными вирусами. Возможно, из такой запруды все и пошло. ( подробности >>>).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

Русские в зараженном вирусом Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники

«КП» пообщалась с жителями китайской провинции, где опасный вирус убил уже 26 человек

Истерия с коронавирусом в Китае больше игра на публику: врач-инфекционист рассказал о новой болезни

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России объяснил, насколько велика вероятность заразиться «китайской» пневмонией (подробности)