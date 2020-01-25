2020-01-25T10:16:47+03:00
Здоровье

Китайский коронавирус в России: с подозрением на заражение в Иркутске отправили в больницу жителя Китая

Пассажир приехал в Иркутск на пассажирском поезде из Пекина [видео, подробности]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Китайский коронавирус в России: проверяют здоровье всех прибывающих из Поднебесной.Китайский коронавирус в России: проверяют здоровье всех прибывающих из Поднебесной.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Китайский коронавирус уже в России? С каждым днем становится известно о новых случаях болезни в соседнем Китае. Их уже более 600, а специалисты уточняют - это только официальные данные, в реальности больных может быть около 4 тысяч. В китайские города, где бушует инфекция, минздрав соседней страны отправил тысячи медиков. Российским туристам рекомендовано приостановить поездки в КНР. В аэропортах и на вокзалах тщательно проверяют здоровье прибывающих из Пекина и Шанхая пассажиров. И уже известно о первых случаях, когда приходится помещать их в больницу.

- 24 января с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск из Пекина, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Проведены все противоэпидемические мероприятия.

Заболевшему, которого сняли с поезда "Пекин-Москва", назначена противовирусная терапия, ему стало намного легче. Как пояснили в министерстве здравоохранения региона, предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А. Если это подтвердится, то житель Китая скоро выздоровеет и отправится по своим делам, этот вирус не считается тяжелым.

Однако для полного исключения подозрения на новый китайский коронавирус, у него взяли анализы и направлены в Новосибирск, где они будут обработаны и уже сегодня, 25 января, станет известно, нет ли у него вируса. Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Иркутске, вчера поездом "Пекин-Иркутск" в город приехали студенты из Китая. Вероятнее всего, заболевший - один из них. Потому что в общежитии, где они живут, объявлен карантин. Работают эпидемиологи, задача которых - проверить здоровье всех приехавших и взять анализы, которые также отправляют вирусологам в Новосибирск.

Новый коронавирус в Китае 2020 Ждёт ли нас эпидемия? Реплика Мардана..Из-за вспышки заболевания в Китае закрыли десять городов. Первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV появились в южно-центральной части Китая в провинции Хубэй. 11-миллионный город Ухань взяли в блокаду: закрыли въезды и выезды, приостановили движение общественного транспорта, отменили авиасообщение. 24 января появились сообщения, что загадочный коронавирус распространился за пределы провинции Хубэй. Вирус обнаружили у двух человек. Один - житель провинции Хэбэй, другой - из города Суйхуа, расположенном примерно в 400 км от границы с Россией. Одет ли страшный вирус добраться до нашей страны? Рассуждает Сергей Мардан.

ОТКУДА МОГ ВЗЯТЬСЯ ВИРУС

Мнение вирусолога, сотрудника Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александра Чепурнова

- Человек все сильнее внедряется в природу, ему не хватает природных ресурсов, он начинает одомашнивать не только коров и свиней, но и рыбу. Это направление очень развито в Юго-Восточной Азии. Там культивируют рыбу в прудах, в огороженных участках моря. В стесненной рыбной популяции происходит то же, что и в человеческой среде: особи начинают активнее обмениваться собственными вирусами. Возможно, из такой запруды все и пошло. ( подробности >>>).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

Русские в зараженном вирусом Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники

«КП» пообщалась с жителями китайской провинции, где опасный вирус убил уже 26 человек

Истерия с коронавирусом в Китае больше игра на публику: врач-инфекционист рассказал о новой болезни

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России объяснил, насколько велика вероятность заразиться «китайской» пневмонией (подробности)

Дачные поселки в Гонконге превратились в карантинные лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Экспоцентре» прошел самый масштабный Всероссийский форум, посвященный науке, производственным открытиям и практической медицине
Участие приняли более 1000 компаний из 40 различных стран мира, обсуждали новые лекарственные формы, представляли российские разработки и препараты-дженерики
Новости 24
Команда "Буряты" попала в состав Высшей лиги КВН 2020
Хоккей победил "Би-2" в Иркутске: из-за чемпионата мира по бенди перенесли концерт
Хоккей с мячом: легендарный матч «Сибсканы» и «Водника» 21-летней давности воссоздадут в Иркутске
Я пошел своим путем: Игорь Кобзев о назначении членов правительства Иркутской области
Все проблемы региона можно решить, если работать сообща: Игорь Кобзев о стратегическом плане развития региона
Игорь Кобзев: У меня четверо детей, двое из них приедут в Иркутск
Дед и дядя стали примером: Игорь Кобзев грезил о военной службе с 8 класса
Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых гостеприимных мест отдыха в России
Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января
ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей
Заксобрание подготовит обращение в федеральное правительство о развитии цифрового ТВ в Иркутской области
Иркутский дайвер вытащил со дна Ангары ящик с патронами
Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске
Заксобрание и минздрав Иркутской области договорились о совместной работе
ТПП Восточной Сибири предлагает предпринимателям пройти бесплатное обучение в Индии