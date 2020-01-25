Падающих замертво людей на улицах нет: сибирячка стала заложницей китайского Уханя, где бушует эпидемия коронавируса

26 погибших и около 850 заразившихся. Вспышку инфекции, вызванную коронавирусом нового типа в Китае, сейчас обсуждают не только в Поднебесной, но и в России. Напомним, самая населенная страна мира продолжает бороться с неизвестной формой коронавируса с декабря прошлого года.

Первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV появились в южно-центральной части Китая в провинции Хубэй. Больше всего там не повезло 11-миллионному городу Ухань. Сейчас он фактически отрезан от внешнего мира и взят в блокаду. Закрыты въезды и выезды, приостановили движение общественного транспорта, отменено авиасообщение. Многим российским туристам и студентам удалось покинуть Ухань еще до закрытия. А некоторые наоборот приехали туда как раз, когда коронавирус начал распространяться по Китаю. Например, иркутянка Валерия Травина. Несколько лет девушка живет и преподает балет в Санкт-Петербурге. Три недели назад она приехала в Ухань дать мастер-классы.

Валерия приехала в Ухань, чтобы дать мастер-класс по балету. Фото: личный архив

- Сразу по приезду, китайцы предупредили меня о каком-то гриппе, и сказали приобрести защитную маску, - рассказывает «КП-Иркутск» Валерия Травина. – Я так и сделала. Закупила целую пачку и всегда была в маске: на улице, в метро, автобусах. Как раз в это время появились первые слухи о болезни, осложнением которой является пневмония. Но особо серьезной информации или сообщений на эту тему не было.

В начале января, по словам Валерии, город жил в обычном ритме. Все местные жители готовились к празднованию Китайского Нового года. Ходили по магазинам, выбирали подарки близким. Супермаркеты, транспорт – все работало бесперебойно. Но буквально дней пять назад жителей и гостей Ухани предупредили о возможном закрытии города на карантин.

- Объяснили это увеличением числа заболевших, - продолжает Валерия. – После этого, людей на улицах становилось все меньше. Торговцы стали закрывать свои лавки, магазинчики. Город начал засыпать.

В парках пусто уже несколько дней. Фото: личный архив

Так как город огромный, отследить, что происходит в нем полностью, Валерия, конечно, не может. Например, в районе, где она живет, наступила тишина, люди вообще перестали выходить на улицу. Работает лишь небольшой магазинчик рядом с домом девушки.

- Немного напоминает апокалипсис, - говорит Валерия. – Но мне это даже нравилось. Надевала две маски и гуляла. Здесь еще хочется сказать, что Китайский Новый год у местных жителей вообще любимый праздник. Люди в любом случае, закрывают все магазины, предприятия, и уходят на каникулы. По-традиции, они проводят время дома с семьями. Поэтому в городах наступает спокойствие, тишина. А тут еще эта эпидемия.

Улицы Уханя. Фото: личный архив

На первых порах, в городе, по словам Валерии действительно была небольшая паника. Учитывая, что китайцы очень бережно относятся к здоровью, это неудивительно. Но затем, по мессенджерам людей все же попросили сохранять спокойствие и порекомендовали ходить в масках, а по возможности, и вовсе не выходить из дома без надобности. И все эти меры предосторожности соблюдают.

- Дефицита в продуктах нет, но говорят, что цены подскочили, - отмечает Валерия. – Хорошо, что я успела съездить в гипермаркет и закупить продуктов на все праздники. Сейчас даже не надо выходить в магазинчик за углом.

Фото: личный архив.

Всем россиянам, которые сейчас переживают за своих близких, находящихся в Китае, в том числе в Ухане, Валерия советует не паниковать. По крайней мере, пока ничего страшного не происходит.

- Падающих замертво людей на улицах нет, - говорит Валерия. – Трупы нигде не сжигают. Китайцы очень организованно борются с этим недугом. Кстати, здесь очень внимательны к иностранцам. Я ранее уже бывала в Пекине, и сейчас мои знакомые китайцы пишут мне, спрашивают, есть ли у меня продукты, нужна ли помощь?

Фото: личный архив

Не повезло тем жителям Ухани, которые перед закрытием города успели улететь в другие страны на отдых. Сейчас им отказывают даже заселяться в гостиницы. Вот и приходиться им сидеть в аэропортах. Например, друзья Валерии из Белоруссии, которые учатся в Ухане, после отдыха на Филиппинах, вынуждены уехать домой, так как учеба в Ухане отменена как минимум до марта.

Сама Валерия планировала вернуться в Россию в феврале. К счастью, свою работу в Ухане она успела выполнить. Мастер-классы у нее закончились 17 января. Все оставшееся время россиянка планировала провести в городе как турист: ездить по городу, знакомиться с достопримечательностями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/756824" frameborder="0"></iframe> Иркутянка гуляет по улицам китайского Уханя.Видео: Валерия Травина

- Ко всей этой ситуации я отношусь спокойно и философски, - говорит Валерия. – Главное, что все в порядке. Искренне надеюсь, что больше смертей от коронавируса не будет. Хочется, чтобы к моменту моего отъезда, вся эта эпопея закончится хорошо, и город вновь начнет жить прежней жизнью. В основном я пока сижу дома, вышиваю, читаю книжки. Решила выйти прогуляться. Да, на улицах людей мало, но те кто проходят мимо, поздравляют с Новым годом, настроение у всех хорошее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/756825" frameborder="0"></iframe> Как выглядят улицы китайского Уханя.Видео: Валерия Травина

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Фото: личный архив.