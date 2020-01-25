2020-01-25T15:15:02+03:00
Происшествия

Житель Усть-Илимска застрелил трех человек в гаражном кооперативе

Мотивы убийства пока неизвестны
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Житель Усть-Илимска застрелил трех человек в гаражном кооперативе. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Житель Усть-Илимска застрелил трех человек в гаражном кооперативе. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Трагедией закончилась вечером, 23 января встреча четырех знакомых в одном из гаражных кооперативов Усть-Илимска. В какой-то момент, между мужчинами завязалась ссора. Один из приятелей неожиданно достал из кармана оружие и выстрелил в двух 31-летних и одного 32-летнего знакомого. От полученных травм те скончались на месте. Сам же преступник скрылся.

- Поймать его удалось спустя сутки, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. - Им оказался 31-летний местный житель, работающий на одном из предприятий города Усть-Илимска. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Задержанный уже дал показания следователям. Мотив тройного убийства выясняется. Также, решается вопрос о мере пресечения для стрелка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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