Мама, спасенных из заброшенного здания четверых детей, нашлась в Чите

История, найденной в «заброшке» семьи накануне всколыхнула всю страну. Мужчина нашел их, когда искал свою потерявшуюся собаку, и позвонил приятелю, который по счастью – автор социального проекта «Одни из нас», - Евгению Федорову.

- Посередине большой комнаты, заваленной всяким хламом, горел обложенный кирпичами костер, - рассказал Евгению Федорову его друг. - Вокруг суетились полуголые, грязные дети – трое мальчиков и маленькая девочка. Рядом с костром в замызганной одежде сидел лохматый мужчина. На полу в углу были набросаны ветхие вещи – на этом бродяжки спали. Полкой для них служил подоконник с зияющей дырой вместо окна. И это посреди зимы, в тридцатиградусные морозы!

Общественник тут же помчался туда. Оставлять там семейство и мысли не было. Повез к себе домой. Отогрел, все «гости» - мужчина и дети от 12 до 5 лет - отмылись в теплой ванне, которой они не видели уже долгое время. Как стало известно, глава семьи Александр с детьми жил в подобных условиях с лета 2019 года.

Чуть ранее в их жизни началась черная полоса: они приехали из районного центра Забайкальского края – Александровский завод, там у них стал разрушаться дом, жить в нем больше было невозможно. Органы опеки обещали забрать детей, испугавшись, семья уехала в Читу. Снимали жилье, но когда отца избили и он попал в больницу, мать с детьми оказалась на улице. Опека снова пригрозила отобрать ребятишек. Мать, не выдержав, ушла. Так Александр остался один со своими детьми. Летом жили в шалаше, зимой перебрались в это заброшенное здание. Собирали металлолом – на эти деньги покупали еду.

После ванны. дети тянутся к своему отцу. Дочка не слазит с колен. Фото: Евгений Федоров.

Начать с чистого листа

Евгений Федоров, конечно, сообщил властям о случившемся. Все подключились к работе. Оказалось, что отец находится в розыске за кражи и избиение. После этого случая он добровольно сдался полиции, чтоб закрыть все судимости и начать жизнь с чистого листа. Детей на время поместили в социально-реабилитационное учреждение. И начались поиски матери. Накануне они завершились успехом.

- Мама Елена нашлась, - записал видеообращение Евгений Фёдоров в Instagram. - Находится сейчас в Ингодинском отделе полиции, как мы поняли. Мы в шоке. Пока никаких подробностей не знаю ещё, мы в дороге. Сейчас я позвоню государственному представителю, чтобы узнать подробности. Будем дальше работать!

А работать действительно есть над чем. Волонтеры ищут хорошего адвоката для отца семьи. Дети, по словам Евгения, тянутся к мужчине, хотят жить со своим папой. И предстоит узнать, где же была все это время мать детей.

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