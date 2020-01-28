2020-01-28T11:14:18+03:00
Происшествия

Сход вагонов с углем под Иркутском: ожидается задержка пассажирских поездов

Авария произошла на станции Мегет [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сход вагонов с углем под Иркутском: ожидается задержка пассажирских поездов. Фото: "Инцидент Иркутск"Сход вагонов с углем под Иркутском: ожидается задержка пассажирских поездов. Фото: "Инцидент Иркутск"
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Крупная железнодорожная авария произошла днем, 28 января на станции Мегет под Иркутском. С рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда, груженных углем. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, масштабы аварии серьезные. Помимо лежащих вагонов и рассыпанного на пути угля, повреждены оказались также опоры.

Фото: "Инцидент Иркутск"

Фото: "Инцидент Иркутск"

- Пострадавших удалось избежать, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. - Угрозы экологической ситуации также нет. На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима. Делается все возможное для скорейшего восстановления движения.

Работает на месте происшествия и оперативная группа МЧС. Последствия аварии ликвидируют 45 спасателей и 6 единиц техники.

Кроме того, в ВСЖД предупреждают о задержках пассажирских поездов. Уже известно, что на 40 минут задержаны пригородные поезда №7106, №6103, 6313. Пассажиры могут узнавать актуальную информацию о движении на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" (вкладка "Фактическое движение поездов"). Также в РЖД работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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